Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, susține că regimul condus de Vladimir Plahotniuc a fost debarcat de oameni, și nu de politicieni. Fosta șefă a Cabinetului de miniștri este de părere că, deși „suntem mai liberi decât pe 7 iunie 2019”, statul este în continuare la cheremul „unei grupări corupte, în frunte cu Igor Dodon”.

„Știu că astăzi mulți se vor lăuda că l-au alungat pe Plahotniuc de la putere. De fapt, cei care l-au fugărit pe Plahotniuc au fost oamenii acestei țări. Anume lor vreau să le mulțumesc pentru curaj, rezistență și unitate. Vă mulțumesc, oameni dragi! Acum un an, datorită vouă, am reușit să alungăm de la putere cel mai autoritar regim din ultimele trei decenii. A fost o decizie foarte grea pentru noi să-i „smulgem” pe socialiști din brațele lui Plahotniuc și să votăm împreună debarcarea acestuia de la putere. Dar, după multe consultări cu oamenii, am făcut acest pas”, a scris Maia Sandu.