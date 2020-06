Decizia de a suspenda ședințele Parlamentului este nimic altceva decât o încercare a partidelor de a câștiga timp pentru repoziționare politică. Opinia a fost exprimată de deputatul Octavian Țîcu. Totodată, liderul Partidului Unității Naționale mai subliniază faptul că instanța a dispus scoaterea de sub sechestru a companiei care i se atribuia fostului președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc, iar autoritățile nu au formulat nicio cerere de extrădare a acestuia din SUA.

De asemenea, liderul PUN vorbește despre existența a „trei armate” cu interese diferite pentru putere: „Guvernarea PSRM-PDM, gruparea Plahotniuc-Șor (alias Pro-Moldova și Partidul Șor) și cele două componente ale fostului Bloc ACUM – PAS și PPDA”.

În același timp, Octavian Țîcu sugerează că cea mai bună cale pentru a „pune mâna pe Plahotniuc și bunurile lui” este extrădarea sa din SUA, dar autoritățile nu au formulat deocamdată o cerere în acest sens. Asta deși anterior președintele Igor Dodon anunța că o asemenea solicitare va fi expediată în timpul apropiat.

„Dacă procurorul general, Alexandru Stoianoglo, pune la îndoială posibilitatea acestei extrădări, cât timp R. Moldova și SUA nu ar avea un acord bilateral de asistență juridică, de ce Dodon a anunțat că va cere extrădarea? Nu e clar că autoritățile juridice moldovene n-au avut în general intenția să solicite această extrădare? Asta în timp ce autoritățile americane au confirmat prezența în SUA a fostului lider democrat, că i-au aplicat, lui și familiei sale, sancțiuni de viză pentru implicarea în acte de corupție, că Plahotniuc s-ar afla sub procedura de deportare, etc. Deci americanii ni-l dau, Dodon nu-l ia. Ce face Dodon în schimb? Scoate de sub sechestru Bass Systems, o companie pe care procuratura anticorupție i-o atribuia lui Plahotniuc și despre care oamenii legii au spus, după fuga lui Plahotniuc, că ar fi fost folosită de politician pentru operațiuni de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Companie despre care se știe că a câștigat pe timpul guvernării democrate marea majoritate a licitațiilor publice pentru livrarea de echipamente și tehnologii informaționale instituțiilor de stat. Pentru că la scurt timp după această ridicare de sechestre Bass Systems să-și anunțe public fuzionarea cu o companie austriacă”, a scris parlamentarul.