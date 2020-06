Înălțarea unui monument dedicat „Tuturor generațiilor de grăniceri” în orașul Bălți a strârnit nemulțumirea unor aleși locali și activilti civici. Deși, proiectul nu a fost avizat de către comisiile de specialitate, lucrările de construcție a monumentului sunt deja pe ultima sută de metri.

Disputele cu privire la acest subiect s-au transformat într-un scandal, în cadrul Consiliului Municipal Bălți. Președintele Organizației Teritoriale a Partidului Unității Naționale, Sergiu Burlacu, crede că autoritățile locale înalță acest monument în memoria grănicerilor sovietici, cel puțin asta se subânțelege din declarația viceprimarului de Bălți, Nicolai Grigorișin.

„Pentru cei care în 1917-1941 au apărau țara de trupele fasciste care împreună cu armata română vroiau să distrugă totul în cale, să ne omoare tații și buneii. Tatăl meu a fost aici, avea șase ani, când îndura foame”, a declarat viceprimarul de Bălți, Nicolai Grigorișin.

„Dacă doriți o lecție de istorie, eu o să vă ofer. Cât ține de umilirea neamului nostru și vorbiți de 1941 o să vă dau o mențiune. -Eu nu vreau să mă cert, sunteți un necărturar, îmi pare rău că faceți asemenea declarații”, a spus consilierul local, Sergiu Burlacu.

Piatra monumentului a fost deja instalată în scuarul din parcul Selecția, în preajma Episcopiei de Bălți, vizavi de Biserica Sfânta Cuvioasă Paraschiva, înălțată la inițiativa Episcopului Visarion Puiu.

„Aici sunt investiții făcute de poporul român și nu ar fi normal, ca monumentul grănicerului sovietic, cel care a tras în români, să fie instalat în fața acestei biserici”, a precizat membru OT PUN Bălți, Mihai Verhovețchi.

„Am solicitat stoparea oricăror lucrări neautorizate pe teritoriul municipiului Bălți ţinând cont de faptul că ridicarea unui moment necesită parcurgerea mai multor pași, printre care și avizul pozitiv al Consiliului Urbanistic, și nu în ultimul rând, aprobarea de către Consiliului Municipal”, a adăugat consilierul local, Sergiu Burlacu.

Un grup de inițiativă din Bălți se arată nemulțimiți de faptul că parcul a fost lăsat de izbeliște, iar pentru ridicarea monumentului au fost defrișați mai mulți copaci.

„Am colectat semnăturile și am adresat o scrisoare domnului primar. Pe timpul sovietic a fost totul distrus, avem un perete urât în spatele căruia se adună gunoi și se face veceu public”, a precizat activistul civic, Maxim Burduja.

Monumentul va fi dezvelit până pe 10 iunie, de ziua Poliției de Frontieră a Republicii Moldova.

„Ne-a fost oferit acest loc, iar noi am venit și am făcut curat aici. Am înțeles că de la Primărie a fost dat acest loc, dar nu am venit din capul nostru”.

„Nu facem nimic răi, dimpotrivă, am făcut ordine. Aici era mizerie, sticle, am scos mult gunoi de aici”.

„Noi am făcut ordine, nu a fost tăiat niciun copac. Priviți, copacii sunt”, au adăugat muncitorii.

Contactat telefonic, arhitectul șef din cadrul primăriei Bălți, Ivan Macovschi, ne-a spus că primăria nu a emis vreo autorizație pentru construcția monumentului.

