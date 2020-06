În timp ce medicii spun să stăm acasă ca să evităm infectarea cu coronavirus, prima persoană în stat începe să devină puţin medic, se întâlneşte cu oameni, dă mâna, iese printre oameni.Potrivit deputatului PAS Igor Grosu, aflat prin skype la emisiunea Punctul pe AZi de la TVR MOLDOVA, Igor Dodon a transmis astfel mesajul că acest virus nu este periculos.

Potrivit deputatului, iresponsabilitatea şi ipocrizia unor asemenea comportamente se manifestă în timp ce oamenii mor din cauza infectării cu coronavirus.

„Cu tot respectul pentru cei care spun că Parlamentul trebuie să fie închis, care spun să nu mergem la şedinţe pentru că e periculos, dar noi parlamentarii trebuie să votăm câteva legi importante pentru a aduce resurse financiare de la UE. Ne putem organiza, există metode”, a precizat Igor Grosu.

Deputatul PPDA Alexandru Slusari a menţionat că, din punctul de vedere al unui simplu cetăţean, cea mai mare problemă a Republicii Moldova este că pandemia a fost gestionată mai mult politic, decât medical.

„Oamenii din medicină au fost înlăturaţi din start de la luarea deciziilor. Prioritar pentru Guvern a fost interesul meschin al lui Igor Dodon”, a spus Alexandru Slusari.

„Au trecut două luni de stare de urgenţă şi am văzut că, la noi, situaţia a început să explodeze. Noi vedem că România are sub 200 de cazuri pe zi, dar la noi trendul este ascendent”, a spus deputatul PPPDA.

Monica Babuc, deputat PDM, a declarat că nu doar Igor Dodon, ci şi alţi factori de decizie, inclusiv parlamentari, s-au expus asupra condiţiilor impuse de pandemie, iar acest lucru este periculos.

„Atunci când, asupra acestor subiecte se fac comentarii ale oamenilor politici, acest lucru este nociv. Fracţiunea PDM a avut nenorocul să aibă un coleg infectat cu COVID-19, iar noi am fost supuşi criticilor pentru că am continuat activitatea Parlamentului”, a spus Monica Babuc.

Democrata a precizat că, în cazul pandemiei, toţi cetăţenii trebuie să se subordoneze deciziilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale.