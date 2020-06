Liderul grupului Pro-Moldova, Andrian Candu, susține că Maiei Sandu „i-ar sta mai bine” în funcția de președinte al R. Moldova, decât în cea de prim-ministru. Totodată, Candu recunoaște că, acum patru ani, la alegerile prezidențiale el ar fi votat-o pe Maia Sandu, însă democrații l-au vrut pe Igor Dodon președinte al R. Moldova și în niciun caz pe Sandu.

Potrivit actualului lider al „Pro Moldova”, la momentul respectiv democrații considerau că sunt absolut „incompatibili” cu Maia Sandu. „Eu am votat atunci pentru Maia Sandu, dar PD-ului i-a fost convenabil să fie Dodon președinte. Necompatibilitatea, teama și pericolul care putea fi generat de Maia Sandu pentru PD... Maia Sandu a fost și este un judecător de temut pentru mulți”, a declarat Candu, în cadrul unei emisiuni de la Europa Liberă.

Fostul spicher afirmă că depinde foarte mult cât de unită va fi opoziția de centru-drepata, pentru ca Dodon să nu mai câștige un mandat de președinte: „Dacă în turul II ar ieși Igor Dodon și Maia Sandu, atunci, la fel ca și în 2016, voi vota cu Maia Sandu”.

Totodată, acesta afirmă că Maiei Sandu „i-ar sta mult mai bine” în funcția de președinte al R. Moldova, decât în cea de prim-ministru: „În funcția de premier nu prea i-a ieșit. Acest lucru s-a întâmplat din cauza lipsei de experiență, poate din cauza lipsei unei echipe, poate din cauza contextului politic nefavorabil și jocurilor făcute de partenerul Dodon. Eu cred că Maia Sandu a învățat ceva din acea experiență și este acum pregătită pentru orice provocare. Dacă e să vorbim din punct de vedere al competențelor și al rolului președintelui, probabil că Maiei Sandu i-ar sta mult mai bine în funcția de șef al statului, decât în funcția de prim-ministru. Cred că ar putea da un ton bun pentru o schimbare radicală a lucrurilor”.

Andrian Candu a mai adăugat că nu ar fi împotriva alegerilor anticipate, doar că acestea vor avea loc, cel mai probabil, în primăvara anului 2021. „Alegerile anticipate pot avea loc cel mai devreme în februarie – martie 2021. Eu cred că Parlamentul trebuie resetat și ar trebui să se treacă prin acest exercițiu al alegerilor anticipate”.

Sursa citată a mai dat asigurări că proiectul „Pro Moldova” nu are nicio tangență cu nașul său Vlad Plahotniuc. „Am pornit acest proiect din cauza lucrurilor din interiorul PD. Nu este nicio intenție de a aduce pe cineva acasă. Faptul că cei din PD spun că se cumpără deputați e o scuză pentru eșecurile lor. Soția mea chiar mă întreabă, în contextul că se vorbește că am furat miliardul, că am cumpărat deputații, unde sunt banii și de ce trăim în chirie (în Cehia), de ce mergem cu aceeași mașină de zece ani”, a conchis Andrian Candu.

sursa: ziarulnațional.md