Ruxandra Glavan, ex-ministră a sănătății în Guvernul condus de Pavel Filip și Ala Nemerenco, ex-ministră a sănătății în guvernul Maiei Sandu, susțin că autoritățile de la Chișinău nu prezintă cetățenilor adevărata statistică cu privire la numărul persoanelor infectate cu COVID-19. Mai mult decât atât, acestea afirmă că autoritățile au greșit atunci când au decis doar testarea cetățenilor care aveau simptome, notează IPN.

„Pentru mine a devenit din ce în ce mai clar că statisticile care ne-au fost prezentate nu corespund realității. Nu mă apuc să spun că a fost o rea intenție, dar din toate informațiile pe care le dețin în urma discuțiilor mele cu medicii îmi fac o concluzie ca tot ceea ce se raportează ca număr de cazuri confirmate, ca număr de decese din cauza COVID zilnic Chișinău nu reprezintă adevărata statistică”, a declarant Ruxandra Glavan în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul de televiziune TV8.

Ruxanda Glavan susține că există foarte multe cazuri în care rezultatele sunt fie fals-pozitive, fie fals negative. Totodată, aceasta afirmă că este informată despre cazuri concrete în care medicii, după două testări cu rezultat negativ, la cel de al treilea test, rezultatul era pozitiv: „De menționat că testele au fost realizate la câteva zile distanță”.

„Eu sunt sigură că cifrele sunt mai mari și am câteva argumente: ne-a tot fost promis că se va efectua testarea masivă a tuturor colaboratorilor sistemului de sănătate, inclusiv și a celor asimptomatici. Au trecut două luni de la acea promisiune, au ajuns în țară suficiente teste ca să fie realizat acest lucru și din păcate nu s-a realizat. Protocoalele ministerului nu s-au schimbat, iar cadrele medicale îmi spun că practic cu sânge își obțin acea testare periodică de la conducătorii instituțiilor unde activează”, a adăuga Ruxanda Glavan.

Totodată, Ruxandra Glavan este de părere că autoritățile au gestionat prost situația, atât din punct de vedere medical, cât și al măsurilor de prevenire a răspândirii virusului: „Statisticile pe care ni le prezintă autoritățile nu au fost credibile, iar faptul că azi asistăm la o explozie a îmbolnăvirilor este o dovadă indirectă că tot ce s-a raportat pana acum nu a corespuns realității. Nu a existat temei pentru ridicarea restricțiilor. Stare de urgență cu adevărat nu a am avut, nu a fost așa cum a fost în alte țări. Nu era carantină pentru toată lumea. Nu am văzut o carantină adevărată, am văzut sute de exemple ale conducătorilor când spuneau una și făceau alta. Ceea ce s-a întâmplat in ultimele două luni este dovada lipsei unei strategii”.

Ex-ministra Ala Nemerenco a susținut declarațiile colegei de platou și precizează că autoritățile au pornit pe o cale greșită de la începutul pandemiei: „Nu testam, nu izolam corect și infecția s-a răspândit. Autoritățile trebuie să dezvolte mai multe acțiuni, nu doar izolare”.