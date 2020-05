La Chişinău am asistat la o geopolitizare a pandemiei, pe relaţia cu Bucureştiul cel puţin, într-un fel încercând să se estompeze administrarea pandemiei. De această opinie este preşedintele Fundaţiei Universitare a Mării Negre de la Bucureşti, sociologul Dan Dungaciu. El a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZI” de la TVR MOLDOVA, că era firesc ca R. Moldova să plătească preţul neintegrării ei de 30 de ani.

„Atunci când eşti în afara unui sistem de alianţe sau relaţii automat eşti mai izolat şi mai slab. Faptul că nu ai garanţii de securitate şi eşti relativ izolat şi nimeni nu are nicio obligaţie formală să te protejeze, sigur că te face mai vulnerabil. Asta era preţul pe care R. Moldova l-a plătit că nu era în NATO, că nu are nici măcar o garanţie de securitate. Când se întâmplă o astfel de criză asemeni pandemiei, evident, că statele care sunt în tipul acesta de izolare, vor fi cele ce vor plăti mai mult. Era firesc ca R. Moldova să plătească preţul neintegrării ei de 30 de ani, era nefiresc să ne aşteptăm că lucrurile vor merge mai bine decât media europeană, la cum arăta R. Moldova şi instituţional, este un preţ de plătit şi pentru asta. Pe dimensiunea administrativă, vorbim de două lucruri: capacitateade managment a acestei crize, dar şi geopolitizarea acestei pandemii. Geopolitizarea pandemiei nu are sorţi de izbândă în faţa cetăţeanului care se va confrunta cu anumite realităţi, chiar dacă ajutorul din România a fost pus la colţ, înlocuit cu ajutorul venit din China sau Rusia. S-a încercat o întreagă contra-propagandă, lucrurile până la urmă se văd, oamenii văd că R. Moldova sunt dificultăţi”, a spus Dan Dungaciu.

El a mai afirmat că autorităţile de la Chişinău ar fi fost antrenate în jocurile Budapestei, ce vizează anumite interese.