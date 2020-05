Igor Dodon este un „măscărici cu apetit de tiran” care oferă „mere otrăvite” partenerilor săi de coaliție. Totodată, toate forțele politice și societatea trebuie să facă front comun pentru a nu admite derapaje spre tiranie și izolare internațională în R.Moldova. Declarațiile au fost făcute de către președintele grupului parlamentar „Pro Moldova”, Andrian Candu, în cadrul unui interviu pentru PS NEWS.

Întrebat ce oferă PSRM, astfel încât partidele pro-europene, precum Platforma DA, PAS și PDM sfârșesc prin a face coaliții, în ciuda diferențelor de ideologie si viziune, Andrian Candu a spus că PSRM „vinde iluzii și minciuni” și face acest lucru bine prin liderul lor neformal Dodon.

„Dacă urmăriți algoritmul după care Dodon face alianțe veți vedea că omul se pregătește strategic de eșec și din capul locului desemnează vinovații punându-i în funcții unde este nevoie de responsabilitate și viziune. Nici una, nici alta nu se prea se găsește printre demnitarii de compromis, cu mici excepții. Întâi a dat Guvernul integral reprezentanților ACUM, dar cumva condiționând, iar uneori, cum a fost în reforma justiției, sabotându-i. După 5 luni a simțit nevoia unei resetări și, principalul, a vrut un instrument în plus în electorală și și-a pus propriul guvern temporar. În sfârșit, după patru luni de monopol al puterii, fără rezultate, și-a luat un țap ispășitor – PDM, căruia i-a dat mai mult de jumătate din portofoliile din Guvern și o groază de funcții în instituțiile publice centrale. Dacă nu dăm jos noi acest Guvern, îl va da Dodon ca să se spele de eșecurile monumentale din acest an. Deci am putea spune că Dodon dă un măr otrăvit partenerilor săi, iar electoratul trebuie să înțeleagă că, în situația actuală, Moldova nu-și permite nicio zi să mai păstreze acest măscărici cu apetit de tiran în fruntea țării”, a declarat parlamentarul.