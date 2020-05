Deputatul PSRM, Vladimir Mizdrenco, este infectat cu coronavirus. Anunțul a fost făcut de colegul său de fracțiune Bogdan Țîrdea pe canalul său de Telegram.

UPDATE: Deputatul socialist confirmă că este infectat cu COVID-19. „Astăzi, împreună cu alți colegi din fracțiunea PSRM, am făcut testul anti-COVID-19. Cu puțin timp în urmă, am primit rezultatul și este pozitiv. De obicei, cuvântul POZITIV la mine avea o asociere cu lucruri bune, nu și acum. Eu mă simt bine, nu simt simptome caracteristice acestui virus. Cu toate acestea, sunt obligat să stau cel puțin 14 zile în autoizolare, sub stricta monitorizare a medicului de familie”, scrie deputatul pe pagina sa de Facebook.

Amintim că săptămâna trecută deputatul democrat, Eugen Nichiforciuc, a fost diagnosticat cu COVID-19. În urma acestui caz s-a decis ca toți deputații să stea 14 zile în carantină și să facă testele la COVID-19.