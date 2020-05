Vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari, cere convocarea membrilor ComisieI juridice pentru a aproba raportul asupra proiectului de lege privind organizațiile necomerciale. Potrivit vicespeakerului, o eventuală votare a acestuia în lectură finală de către Parlament ar permite deblocarea celei de-a doua tranșe din asistența macrofinanciară a Uniunii Europene.

„Miercuri doar reprezentanții Platformei DA insistau la Biroul permanent ca proiectul legii cu privire la organizațiile necomerciale să fie inclus în ordinea de zi pentru următoarea ședința plenară. Acest proiect este ultima condiția pentru a obține tranșa a doua din asistența macrofinanciară a UE. Domnul Diacov a preferat să nu se grăbească. A propus examinarea subiectului săptămâna viitoare. Doar eu și doamna Maria Ciobanu am votat pentru examinarea mai urgentă. În ședința de joi situația s-a repetat. Am insistat, dar nu ne-au ajuns 2 voturi. Am fost numit demagog, deși recent încă prim-ministrul Chicu s-a plâns că vom avea un deficit bugetar de 20 miliarde lei. În asemenea condiții, partidul pretins pro-european PD își permite luxul să nu se grăbească pentru primirea celor 600 mln. lei de la Uniunea Europeană. Acum ce aveți de spus, Dmitrii Gheoghievici ?”, întreabă vicepreședintele Platformei DA.