Poiectul de lege adoptat astăzi de majoritatea parlamentară formată din PDM și PSMR, care prevede că, pe perioada vacanței funcțiilor de membru al CSM, acestea ar putea fi ocupate de membri supleanți, este criticat dur de opoziție. Deputații Sergiu Litvinenco și Sergiu Sîrbu consideră că, prin aceste prevederi, coaliția își dorește să controleze activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Opinii în acest sens au fost expuse în cadrul unei emisiuni difuzate la postul de televiziune TVR Moldova.

Aceeași părere a împărtășit-o și parlamentarul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care a declarat că insistența de care a dat dovadă majoritatea parlamentară pentru adoptarea rapidă a proiectului demonstrează că aceștia urmăresc anumite interese.

„Acest proiect nu are nimic în comun cu realizarea recomandările Comisiei de la Veneția sau îndeplinirea recomandărilor Delegației Uniunii Europene. Ei cred, probabil, majoritatea PD-PSRM, că acest proiect are menirea să ajute ca ei să aibă majoritate în Consiliul Superior all Magistraturii. Urmare a intrării în vigoare a acestui proiect, în CSM va mai veni un membru, este vorba despre judecătorul Curții de Apel, Anatolie Pahopol. Cel mai probabil, așa cred eu, având în vedere insistența, doleanța de a fi votat în 2 lecturi, ei cred că acest judecător va înclina balanța ca majoritatea în CSM să fie de parte coaliției PD-PSRM”, a opinat deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.