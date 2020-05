Partidul Democrat condamnă tentativele de destabilizare a situației din țară prin coruperea deputaților din majoritatea parlamentară. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre liderul PDM, Pavel Filip, cu ambasadorul SUA Dereck J. Hogan.

Filip susține că a vorbit cu Hogan despre situația politică, dar și despre ultimele schimbări din PDM și eventuale scenarii.

„PDM este convins că țara nu are nevoie de o criză politică, suprapusă crizei în sănătate și celei existente în economie. Cei care vor să arunce țara în haos în aceste circumstanțe nu se gândesc deloc la binele cetățenilor. Am trecut în revistă prioritățile PDM în actul guvernării și am fost de acord că avem nevoie de mai mult progres pe dimensiunea reformei justiției”, scrie Filip pe pagina sa de Facebook.