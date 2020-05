Prim-ministrul Ion Chicu nu crede Federația Rusă va fi de acord să renegocieze cu Chișinău Acordul privind creditul de 200 de milioane de euro, după ce Curtea Constituțională a declarat acest Acord drept neconstituțional. Declarația a fost făcută în această seară de Chicu în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

„Eu consider că noi am ratat o posibilitate de a lua bani la condiții foarte bune. Am trimis o scrisoare Rusiei să o informăm că Acordul nu mai este în picioare și am solicitat să reluăm negocierile. Eu nu am convingerea astăzi, pentru că nu avem nici răspuns din partea Federației Ruse, că partea rusă va vrea să reluăm negocierile, să discutăm. Până când am ratat această posibilitate, să luăm acest împrumut de 200 de milioane de euro. Noi sperăm că vom putea renegocia acest împrumut cu partea rusă, dar stăm doar pe această speranță”, a declarat Ion Chicu.