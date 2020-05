Igor Dodon vine cu o reacție după ce deputatul Iurie Reniță a publicat imagini video în care șeful statului ar fi primit o pungă cu bani de la Vlad Plahotniuc.

„Oligarhia continuă să se răzbune pentru faptul că a fost fugărită de la putere în vara anului 2019. Dar tentativele ei de răzbunare trădează doar furia și neputința de a purta o luptă directă și onestă.

Astăzi am asistat la un nou episod din același scenariu manipulator al imaginilor trucate, care au mai fost lansate in luna Iunie a anului trecut. Singurul lucru nou și interesant este relația dintre unionistul Renita și Plahotniuc, care îl folosește pe post de instrument politic și de manipulare și ii livrează imagini prelucrate. A devenit clar că Reniță a fost o conservă oligarhică infiltrată în blocul ACUM, care mai întâi a lovit în integritatea blocului, iar acum face alte servicii pentru oligarhi.

Mai important de remarcat este contextul in care sunt scoase aceste imagini, in ziua când Guvernul a anuntat demararea procedurilor prin care Aeroportul sa fie intors cetățenilor, când procurorii au anunțat ca au avansat in dosarul miliardului și se apropie tot mai mult de coordonatorii politici ai acestui furt, in sfârșit se dau numele concrete ale celor implicați și capete de acuzare foarte clare. Iată de ce apar astăzi aceste imagini trucate.

Am mai spus și anterior ca in discuțiile avute atunci cu Plahotniuc fiecare a avut tactica sa: a mea a fost sa ii dau senzația ca avem o relație de colaborare ca sa întind momentul pana am putut sa acționez deschis și direct și sa scot țara din captivitatea lui. Tactica lui Plahotniuc a fost sa însceneze diferite provocări și pachetele pentru a le filma. Nu cunosc ce era in acel pachet, totul a fost doar o sceneta făcută pentru înregistrare. Sesizez chiar eu public Procuratura Generală sa facă toate verificările și sunt sigur ca vor descoperi falsul și manipularea care stau in spate, așa cum au descoperit și la precedentele imagini.

Faptul ca apar acum aceste imagini manipulatoare nu este întâmplator și ma aștept și la alte atacuri, la noi falsuri mediatice, la noi conserve oligarhice care se vor deconspira, inclusiv continuarea cumpărării de deputați pentru a lăsa țara fără guvern in plină criza. Toate aceasta însă nu vor stopa in nici un fel procedurile juridice îndreptate împotriva hoților miliardului și eu nu voi ceda sub nici o forma șantajului lor.

Dimpotrivă, ceea ce fac ei îmi întărește și mai tare convingerea că țara nu trebuie lăsată sa revină in captivitatea oligarhilor, iar pentru asta trebuie sa venim din nou cu decizii ferme, așa cum am făcut in Iunie 2019. Și eu sunt gata de asemenea decizii, dacă va fi cazul”, a scris el.