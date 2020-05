Deputații democrați Vasile Bîtca și Ghenadie Verdeș au anunțat că părăsesc fracțiunea PDM și aderă la grupul parlamentar „Pro Moldova”. Parlamentarii au publicat documentele în care informează președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, despre decizia lor.

„Am petrecut și sfârșitul săptămânii trecute acasă, în Nisporeni, în discuții cu oamenii care m-au ales în luna octombrie 2019 să le reprezint în Parlament. Am trecut în revistă și am vorbit despre tot ce se întâmplă în țară și la conducerea ei. Nisporenenii mei sunt mâhniți și supărați, indignați de halul în care au ajuns oamenii și Republica Moldova. Nu am avut răspuns la întrebările lor despre ce s-a întâmplat cu echipa PDM, care a încurcat drumul și cărarea. Nu am avut nici un argument plauzibil, care să motiveze decizia conducerii Partidului Democrat de a face coaliție pentru președintele Dodon. Noi suntem din Nisporeni, la o aruncătură de băț de Prut, de granița Uniunii Europene și, în loc să ne apropiem de Europa, de valorile occidentale, vedem cum cei care au pus stăpânire pe Partidul Democrat ne îndepărtează pe zi ce trece de aceste aspirații ale noastre. Nici conștiința nu mă lasă, dar sunt și obligat de încrederea acordată de nisporeneni să iau atitudine și să nu contribui la acest dezmăț împotriva poporului și al țării. Nu pot fi trădător de țară! Nu pot să-i trădez pe oamenii care m-au votat, pe oamenii care așteaptă de la mine să le reprezint în Parlament interesele lor”, a scris Ghenadie Verdeș.