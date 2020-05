Preşedinta Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), Maia Sandu, intenţionează să-l acţioneze în judecată pe prim-ministrul Ion Chicu, pentru că acesta ar insinua că ea ar fi votat pentru concesionarea aeroportului şi pentru garanţia de stat după furtul miliardului, dar şi că Guvernul Sandu a decis reeşalonarea datoriilor AVIA-Invest faţă de stat. Despre acest lucru ea a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA.

„Ion Chicu face campanie pentru Igor Dodon şi nici măcar nu s-a obosit să inventeze minciuni noi, au reluat minciunile pe care le-au folosit în campania din 2016. Un ditamai prim-ministru altă treabă nu are când ţara arde decât să promoveze minciunile lui Igor Dodon. Sunt nişte falsuri şi o să merg în instanţa de judecată ca să îi cer să recunoască aceste falsuri”, a spus ea.



Maia Sandu s-a referit şi declaraţiile precum că Guvernul Sandu s-ar face responsabil pentru oferirea vacanţei de la plata impozitelor pentru Aeroportul Internaţional Chişinău. Potrivit ei, decizia a fost luată de Octavian Nicolaescu, fostul director al Autorităţii Aeronautice Civile, pus în funcţie de Partidul Filip. Ea a mai spus că ulterior Octavian Nicolaescu a fost demis.



„Toate aceste datorii au fost acumulate din 2015 până în 2019, nu sunt datorii ce s-au acumulat pe perioada noastră, sunt datorii ce s-au acumulat pe perioada guvernării lor, inclusiv pe perioada guvernării lui Chicu. Din informaţiile pe care le avem, pe când era el la minister se pregătea acest Acord de reeşalonare”, a menţionat Maia Sandu.



Totodată, ea s-a referit şi la recentele declaraţii ale preşedintelui R. Moldova, Igor Dodon, cu referire la anularea contractului de concesiune a Aeroportul Internaţional Chişinău şi revenirea acestuia în proprietatea statului.



„În septembrie 2019 am cerut desfacerea contractului de concesionare a Aeroportului în instanţa de judecată. Asta este singura modalitate când AIC poate să revină în proprietatea statului şi să fie administrat de către stat. De atunci până acum nu am văzut nicio mişcare din partea instanţei, am vazut că au solicitat informaţii suplimentare de la Guvern, dar nu am văzut să aibă loc şedinţe ale instanţei de judecată. Nu ştiu ce discută Igor Dodon cu judecătorii şi ce i-au spus lui judecătorii, dar într-o ţară democratică, unde preşedintele nu se amestecă în treaba instanţei, nu ar avea cum face acest anunţ. Acest anunţ despre anularea contractului ar trebui să îl facă instanţa de judecată”, a spus Maia Sandu.