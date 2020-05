„Sunt o serie de aşteptări, care nu sunt neapărat ale Bruxelles-ului sau ale statelor membre al Uniunii Europene, ci mai degrabă ale cetăţenilor Republicii Moldova, în direcţia transformării spre bine, transformării democratice, în vederea asigurării statului de drept, în vederea asigurării acelor condiţii, care să ofere cetăţenilor Republicii Moldova şansa la un viitor mai stabil, prosper, viitor, pe care UE îl poate asigura pentru Republica Moldova. Pentru asta, autorităţile din Republica Moldova trebuie să ducă la bună îndeplinire o serie de agajamente. Ele înseşi le-au luat în relaţia contractuală, dacă vreţi, cu UE, în ceea ce priveşte statul de drept, reforma justiţiei, asigurarea unui mediu investiţional stabil şi predictibil în care toţi operatorii să poată opera fără nici un fel de impedimente. România a fost şi este deschisă în relaţiile cu autorităţile din Republica Moldova. Şi, între doi parteneri sinceri, lucrurile trebuie spuse întotdeauna aşa cum sunt”, a specificat Daniel Ioniţă.



Ambasadorul s-a referit şi la convoiul umanitar în sumă de 3,5 milioane de euro, care a ajuns la Chişinău pe 7 mai curent. În acest context, Daniel Ioniţă a spus că Ambasada României a solicitat Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene permisiunea ca ceremonia de prezentare a convoiului să se desfăşoare în Piaţa Marii Adunări Naţionale.



„Nu am dorit să politizăm subiectul respectiv, însă am dorit să ca acest moment de prezentare a asistenţei să fie unul public, care să fie organizat la o ceremonie la care să fie prezente şi autocamioanele care au venit pe roţi din România şi miniştrii noştri, pentru că am avut doi miniştri de la Bucureşti care au fost prezenţi la Chişinău pe 7 mai, care s-au deplasat separat la Chişinău cu o aeronavă special. Şi am solicitat ca să fie organizată o ceremonie într-un loc public. Ambasada României a transmis la momentul potrivit o notă verbală, care este cel mai înalt document ultilizat în relaţiile oficiale dintre ambasade şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în care am menţionat data la care ajunge convoiul, ce conţine convoiul respectiv. Am indicat şi o listă referitoare la dorinţa noastră ca aceste ajutoare să ajungă în toate spitalele şi în toate raioanele şi totodată am rugat, în măsura care se poate, am indicat şi un loc unde să fie organizată ceremonia respectivă. Sigur, ulterior am respectat întocmai programul care ne-a fost pus la dispoziţie de autorităţile Republicii Moldova. Indiferent, cred eu, unde ar fi fost organizată ceremonia, mesajul a ajuns la cetăţeni, iar asistenţa noastră a fost utilă”, a declarat ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniţă.



Menţionăm că lotul de ajutor oferit de România constă în 500.000 de măşti de protecţie de tip FFP2, 25.000 de combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 de ochelari de protecţie, 200.000 de mănuşi, 2.800 de cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă şi circa 80.000 de litri de alcool sanitar.