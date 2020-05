În timp ce Igor Dodon anunță că a discutat astăzi cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Dereck Hogan, „un spectru larg de chestiuni legate de dezvoltarea dialogului strategic”, Ambasada SUA anunță că în cadrul întrevederii părțile au abordat aspecte, precum „reforma în justiție și cooperarea continuă în domeniul securității”. Totodată, Dereck Hogan „a subliniat importanța consolidării și apărării instituțiilor democratice și respectării separării puterilor consfințite de Constituția R.Moldova”.

În anunțul publicat de Dodon în urma întrevederii, șeful statului a scris următoarele:

„Am avut o întrevedere cu Dereck J. Hogan, Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Am discutat un spectru larg de chestiuni legate de dezvoltarea dialogului strategic dintre statele noastre.

Am acordat o atenție deosebită luptei comune împotriva răspîndirii coronavirusului. În acest context, am adresat mulțumiri partenerilor americani pentru asistența acordată Moldovei”.