„Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc a fost împotrivă ca ex-premier Pavel Filip să preia funcția de conducere a formațiunii, dar și a fracțiunii parlamentare”. Declarația aparține deputatei și vicepreședintei Parlamentului și a PDM Monica Babuc.

„În perioada inițială plecării sale, când comunica cu domnul Pavel Filip, și-a expus opinia sa negativă cu privire la o potențială preluare a conducerii a PDM de către Pavel Filip. Cunosc de asemenea de la actualul președinte că dânsul era împotrivă ca Pavel Filip să preia președinția fracțiuni Partidului Democrat”, a menționat Monica Babuc în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4, citat de IPN.



În acest context, Monica Babuc admite că Vladimir Plahotniuc ar putea avea o implicare indirectă în plecarea deputaților din fracțiunea parlamentară a PDM, lucru pe care-l califică drept „trist”.



Vicepreședinta parlamentului afirmă că nu a primit oferte de a părăsi Partidul Democrat, însă este curioasă de această procedură. „Aș fi curioasă să văd cum se fac aceste propuneri. Aș fi curioasă să văd cum acest lucru se întâmplă în mod normal ca să înțeleg cum văd alți oameni politica în Republica Moldova și cum văd alți oameni prestația fiecărui om în această politică”.



Totodată, Monica Babuc spune că nu va pleca din PDM și va depune toate eforturile pentru a contribui la acea resetare a formațiunii despre care se vorbește în spațiul public.



„Mie îmi place să fiu originală și, din moment ce există un trend de plecare, originalitate înseamnă a rămâne în PDM, or, mie chiar mi-a plăcut să fiu originală întotdeauna. Nu am planuri de plecare din PDM. Încercăm cu tot ce pot și cu oameni în care cred din interiorul partidului, fie că este vorba la centru sau organizațiile locale, să resetam așa cum am spus PDM care a trecut și continuă să treacă printr-o criză puternică ca entitate politică, ca structură politică după plecarea de la guvernare. Eu cred și sper că acest lucru ne va reuși, pentru că avem în interiorul PDM o resursă umană extraordinară, una care ar face față oricărui partid politic din Republica Moldova”, a adăugat Monica Babuc.



Monica Babuc afirmă că nu-și imaginează existența sa în grupul parlamentar Pro Moldova, iar în același timp regretă că persoanele care au luat decizii strategice în partid au decis să plece.



„Eu vreau să vă spun că din moment ce oamenii care au fost alături de noi în toată această perioadă, au încuviințat până în ultimul moment toate deciziile strategice ale partidului au plecat cu niște motivații care din punctul meu de vedere nu rezistă, îmi este greu să înțeleg acești oameni. Nu văd cum m-aș regăsi eu acolo”, a concluzionat Monica Babuc.