Fostul premier al Republicii Moldova, Maia Sandu, a oferit un interviu pentru publicația ucraineană Gordon.UA în care a declarat că nu regretă coaliția cu PSRM din iunie 2019 aceasta fiind singura posibilitate de a-l scoate de la putere pe Vlad Plahotniuc, cel mai mare rău pentru Republica Moldova. Totodată, acum, scopul este înlăturarea lui Dodon de la putere.

Întrebată dacă nu regretă coaliția cu Dodon, un candidat absolut pro-Kremlin, Maia Sandu a declarat că și atunci, în iunie 2019, și acum consideră că a procedat corect, deoarece RM trebuia curățată și salvată de Plahotniuc. „El a uzurpat puterea, a distrus instituțiile statului de drept, a creat în RM un sindicat criminal, o zonă gri a fărădelegii, corupției și contrabandei”, a spus Sandu.

Maia Sandu spune că înțelege pericolul emanat de Dodon, ca agent al Kremlinului, însă Plahotniuc era mult mai periculos.

„Da, noi înțelegeam că Dodon va deveni următoarea problemă serioasă a statului. Noi însă nu puteam să luptăm cu Plahotniuc și Dodon concomitent. Acum luptăm cu cel din urmă, pentru că el încearcă să facă același lucru ca și Plahotniuc. Deocamdată mai avem o libertate în comparație cu ce am avut acum un an când Plahotniuc controla totul. Cu toate acestea, pericolul principal nu a dispărut, noi știm că trebuie să scăpăm țara de Dodon, care este absolut controlat de Kremlin”.

Întrebată dacă nu se simte „folosită” de Kremlin într-o operațiune speciale de înlăturare a lui Plahotniuc și de instaurare a lui Dodon, Maia Sandu a spus că acestea sunt conspirații, adevărul e mult mai simplu. „Corupția și politicienii corupți distrug statul din interior și are loc pierderea parțială a suveranității, iar statul devine controlat de țări terțe. Din acest motiv noi am luptat contra lui Plahotniuc și am obținut susținerea Occidentului”.

Sandu a mai spus că Kremlinului îi este convenabil să controleze politicieni în RM, dar totodată este interesat ca Chișinăul oficial să primească bani de la Uniunea Europeană. Acest fapt ar elimina presiunea financiară de pe umerii Rusiei.

Întrebată de ce cetățenii moldoveni cunosc prea puțin despre conflictul dintre Ucraina și Rusia din Donbas și despre anexarea Crimeei, Sandu a dat iarăși vina pe Plahotniuc în calitate de proprietar de mediaholding.