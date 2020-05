Fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, vine cu o reacție la informațiile despre acesta apărute în ultima perioadă în spațiul public. Acesta respinge categoric declarațiile politicienilor la adresa sa și susține că dosarul în care figurează este unul „politic” și că a fost intentat ilegal. Totodată, fostul deputat spune că este acuzat nefondat și insistă pe nevinovăția sa. Declarațiile sale au fost făcute publice pe contul său de Instagram.

„Nu am reacționat la declarațiile manipulatoare și false apărute în spațiul public din ultima perioadă, deoarece consideram și încă mai consider că R. Moldova se dezvoltă în spiritul unui stat de drept și democratic, care trebuie să fie guvernat de Lege. Declarațiile politicienilor referitor la persoana mea nu sunt altceva decât niște presiuni necorespunzătoare și de ingerință în actul justiției. Toate aceste lucruri care apar în spațiul public le resping categoric. Acuzațiile sunt nefondate și abuzive, explicând clar motivul pentru care am hotărât să iau această atitudine publică”, menționează Constantin Țuțu.