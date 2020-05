Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că una dintre cauzele pentru care un grup de deputați a părăsit partidul ar fi fost o finanțare „dubioasă” a PDM.

Potrivit lui, este vorba de perioada când acest era prim-ministru, iar Andrian Candu, pe atunci membru PDM, i-ar fi dat de înșeles că finanațarea va veni de la Ilan Șor.

„Fiecare om are dreptul să înțeleagă mai bine lucrurile și eu îmi doresc ca în fracțiunea PD să se cunoască că finanțarea partidului trebuie să fie una transparentă. Apropo, atunci când ne-am despărțit cu un grup de deputați, anume acest lucru a fost mărul discordiei între noi, pentru că nu am acceptat finanțări dubioase care ni se propuneau. Asta nu o spun pentru prima dată. Se vorbea că vom avea finanțare, am încercat să aflu totuși de unde vom avea această finanțare pentru PD, pentru că ei, fiind în funcție de prim-ministru am suferit cel mai mult”, a declarat Filip în cadrul emisiunii Politica de la TV8.