După ce a făcut o vizită de lucru la Fălești, unde a mers la Spitalul Raional pentru a discuta despre situația epidemiologică în regiune, președintele Republicii Moldova a ajuns și la Bălți. Șeful statului a venit, însă, pe furiș și a evitat orice întâlnire cu presa locală, deși, anterior, liderul de la Condrița a declarat că este deschis să discute cu jurnaliștii.

Dodon nu a vizitat vreo instituție de stat și nici Spitalul Clinic Bălți, unde sunt tratați aproape o sută de pacienți infectați cu Covid-19. În schimb, președintele l-a vizitat din nou pe Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel. Dodon a fost însoțit de o escortă formată din șapte automobile.

Nici nu a reușit să iasă din curtea Eparhiei, că pe pagina de facebook a președintelui a apărut o postare, în care șeful statului își afișează rezultatele vizitei sale: „A fost luată decizia ca începând cu următorul weekend, să fie permise serviciile divine cu participarea enoriașilor în curțile bisericilor. Acest subiect l-am discutat în cadrul vizitei mele la Bălți, unde am avut o întrevedere cu Episcopul de Bălți și Fălești, Markel. Am examinat diverse chestiuni ce țin de susținerea Bisericii Ortodoxe în țara noastră. Am menționat că mereu am apărat și voi continua să apăr tradițiile și credința ortodoxă, care este temelia statalității Moldovei”.

Potrivit unor surse avizate din cadrul episcopiei de Bălți și Fălești, în discuția sa cu Marchel, Dodon a abordat și subiecte politice din țară.

Nu este pentru prima dată când Igor Dodon vine la Bălți pe furiș, fără a anunța presa locală. Pentru a se baricada de oamenii slovei, președintele și-a asigurat o pază de corp, care ar putea concura cu cea a șeicului saudit.

NordNews