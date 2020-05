Partidul Democrat confirmă într-un comunicat de presă că prim-ministrul Ion Chicu și președintele Igor Dodon au participat astăzi la ședința care a avut loc la Parlament.

Mai devreme, liderii PDM au anunțat că la ședința în cauză au avut loc discuții contradictorii despre plecările deputaților din PDM și activitatea internă a partidului, iar conform comunicatului, cu Dodon și Chicu deputații democrați au discutat doar despre „etapele ieşirii treptate din starea de urgenţă”.

„Oamenii revin la muncă, agenții economici își reiau activitatea, iar școlile rămân închise până la începerea noului an școlar. Etapele ieșirii treptate din starea de urgență au fost discutate astăzi de către reprezentanții celor 2 partide de guvernare cu premierul și președintele țării . În cadrul întâlnirii, a fost menționată importanța măsurilor de protecție în contextul ridicării restricțiilor și reluării activității de business”, se arată în comunicatul PDM.

Amintim că astăzi în incinta Parlamentului a avut loc ședința fracțiunii PDM, care a durat aproximativ cinci ore. Pavel Filip a declarat că în cadrul întrunirii s-au discutat mai multe subiecte, printre care plecările din partid a unor colegi și activitatea formațiunii în cadrul coaliției cu PSRM.

„S-au acumulat multe de discutat. În primul rând cât ține de activitatea fracțiunii, de multe proiecte și inițiative. S-a discutat și despre situația în partid. Am acordat foarte mult timp și am supus analizei plecările unor colegi din partid. Am făcut și concluziile necesare. Un subiect important a fost și activitatea noastră în această coaliție de guvernare, relațiile noastre cu partenerii. Cunoașteți că suntem foarte diferiți”, a declarat liderul PDM.