Pavel Filip anunță că în cadrul întrevederii de astăzi a fracțiunii PDM s-au discutat mai multe subiecte, printre care plecările din partid a unor colegi și activitatea formațiunii în cadrul coaliției cu PSRM. Declarația a fost făcută cu puțin timp în urmă.

„S-au acumulat multe de discutat. În primul rând cât ține de activitatea fracțiunii, de multe proiecte și inițiative. S-a discutat și despre situația în partid. Am acordat foarte mult timp și am supus analizei plecările unor colegi din partid. Am făcut și concluziile necesare. Un subiect important a fost și activitatea noastră în această coaliție de guvernare, relațiile noastre cu partenerii. Cunoașteți că suntem foarte diferiți”, a declarat liderul PDM.