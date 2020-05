Președintele de onoare al PDM spune că întrevederea de ieri de la hotelul „Luna” a fost una obișnuită ironizând că au fost discuții „fără șașlîc (n.red. frigărui), fără zacuscă...”

Întrebat după ședința de la PDM, ce a discutat ieri la întâlnirea cu Vladimir Andronachi, Eugeniu Nichiforciuc, fostul director al SIS, Vasile Botnari dar și Alexandru Vâlcu, un personaj extrem de influent din anturajul lui Igor Dodon, Diacov a evitat să vină cu un răspuns clar.

„Am avut ieri mai multe întâlniri, inclusiv cu mai mulți colegi. Chiar și cu domnul Filip. A fost propunerea să ne întâlnim, și am dat curs invitației... Vedeți că judecătorii CCM spun că sunt filați, noi ar trebui să ne plângem că suntem filați...”, a adăugat Diacov care mai departe a fugit de răspuns.

Diacov a adăugat că la hotelul „Luna” a discutat ceea ce a discutat cu Pavel Filip anterior.

„Președintele fracțiunii (Dimitrii Diacov este președintele fracțiunii PDM din Parlament) a fost invitat la o discuție. N-am avut șașlîc, a fost o discuție cu fără zacuscă. Apropiatul lui Dodon era acolo întâmplător. Eu îl cunosc de mic copil. Nu știu ce are cu politica. Pe mine nu mă miră. Am discutat una alta. El era acolo și am mai vorbit puțin”, a adăugat Diacov.