Una spune la Chișinău, alta transmite la Minsk. În timp ce se erijează în marele luptător în războiului împotrivia coronavirusului, îndemnând oamenii să respecte măsurile de restricție, Igor Dodon proslăvește administrația prezidențială a Belarusului, afirmând că acțiunile șefului statului în acest sens ar fi „un exemplu”. De precizat este că, încă de la izbucnirea focarelor de COVID-19, Alexandr Lukașenko a pledat împotriva impunerii restricțiilor și i-a îndemnat pe belaruși să nu intre în panică, ci să lucreze pământurile: „Tractorul îi va vindeca pe toţi”, afirma acesta.

Igor Dodon anunță că acțiunile întreprinse de președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, în lupta cu COVID-19 sunt un exemplu, iar toți „deștepții” care vin cu sfaturi să „se uite în ograda” lor. Citatele au fost publicate de Administrația prezidențială de la Minsk, în urma unui dialog purtat în regim online de cei doi oficiali. Între timp, la Chișinău, Dodon nu a dezvăluit prea multe detalii din cadrul discuțiilor, precizând doar că părțile au abordat situația politică și economică din ambele țări, dar și măsurile ce se întreprind în vederea combaterii și prevenirii COVID-19.

Totodată, Dodon l-ar fi anunțat pe Lukașenko despre faptul că autoritățile de la Chișinău nu intenționează să extindă perioada stării de urgență, care expiră pe 15 mai.

De cealaltă parte, în comunicatul lui Dodon despre „discuția în format online” cu Alexandr Lukașenko, nu se regăsesc asemenea detalii. Acesta a ales să publice doar informații generale și seci despre dialog.

„Am făcut un schimb de opinii cu privire la situația politică și economică din ambele țări, dar și din regiune. De asemenea, am vorbit despre măsurile ce se întreprind în vederea combaterii și prevenirii virusului COVID-19. Am apreciat activitatea colegilor belaruși pe această dimensiune, menționând că fiecare stat acționează reieșind din propriile circumstanțe. Am mulțumit pentru invitația de a efectua un schimb de experiență a medicilor din ambele țări”, se arată în mesajul postat de Dodon.