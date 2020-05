Ambasadorul României, Daniel Ioniță, vine cu un mesaj după ce mai mulți reprezentanți ai PSRM au criticat ajutorul umanitar oferit de autoritățile de la București Republicii Moldova, numindu-l unul populist.

„Au început deja unii de prin Republica Moldova și de pe la București să se agite și să încerce să discrediteze asistența umanitară oferită generos de România, dezinteresat și necondiționat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, acum în vremuri de năpastă pandemică. Cum că a venit prea târziu, cum că n-ar fi nevoie (serios?), cum că alții din vecinătate au fost mai rapizi și România doar copiază, cum că ar fi doar poze și fanfare etc., etc. Dragelor și dragilor, în primul rând, în aceste vremuri grele pentru toți nu suntem într-un concurs de frumusețe. Orice gest contează și orice efort trebuie apreciat. Doar împreună putem ieși din criză, astfel încât să sperăm la o viață normală. În al doilea rând, politica României față de Republica Moldova este consecventă și predictibilă și are în centrul său susținerea parcursului european (pentru care guvernul de la Chișinău trebuie să facă reforme) și asistența acordată cetățenilor (gradinițe, autobuze pentru elevi, burse școlare, edificii renovate, tabere pentru copii, cultură, sănătate etc.)”, scrie ambasadorul Daniel Ioniță.