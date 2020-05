Deputatul Ruxanda Glavan părăsește fracțiunea Partidului Democrat din Parlament. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă pe pagina sa de Facebok. În acest sens, fracțiunea PDM rămâne cu doar 21 de parlamentari.

„La un moment dat am înțeles că unii folosesc puterea strict pentru interese, iar eu - încurcând intereselor - mă poticneam de intrigi și sabotaje. Aceste lucruri erau incompatibile cu valorile în care eu credeam...”, menționează ea.

Potrivit Ruxandei Glavan, de ceva timp ea trăiește „un sentiment profund de străinătate față de tot ce înseamnă PD”.

„Vreau să am libertatea să lupt pentru ideile mele. Am obosit de declarații publice despre democrație internă, care nu au nimic în comun cu realitatea; de constrângeri și cenzură de dragul patriotismului de partid, de grupuri mici care iau decizii pentru toți și le vând drept consens al fracțiunii. Mă retrag din partid și părăsesc fracțiunea parlamentară. Sunt conștientă că pentru a putea obține ceva concret în Parlament este nevoie de susținerea unei echipe, de aceea am decis că îmi voi continua activitatea alături de foștii colegi, care au constituit grupul parlamentar Pro Moldova. Le urez mult curaj colegilor deputați, încă rămași în PD, care știu cu certitudine că simt și gândesc la fel ca mine”, a precizat ea.