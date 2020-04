Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că, atunci când a votat în Parlament pentru ratificarea Acordului de împrumut cu Federația Rusă, a fost nevoit să aleagă între „rău și foarte rău”.

„Este prea tare spus dacă am votat cu inima împăcată. Asta este o chestie care ține de altă dimensiune. Dar am votat pentru că, cu părere de rău, eu de mult timp deja, fiind în spațiul public, sunt în situația când nu am de ales între ceva bun și ceva rău. Cam întotdeauna iese că am de ales între ceva rău și ceva foarte rău. De aceea, ești în situația să alegi răul cel mai mic”, a declarat Filip în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.