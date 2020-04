Deputata Partidului Democrat din Moldova Ludmila Guzun afirmă că autoritățile trebuie să depună toate eforturile pentru susținerea mediului de afaceri, dar și a sistemului medical din Moldova. Opiniile au fost expuse de către reprezentantul coaliției de guvernare în cadrul dezbaterilor publice „Susținerea mediului de afaceri: între economie și politică”, organizate de Agenția de presă IPN.

În opinia sa, problemele din sectorul economic se conturează foarte evident, toate acțiunile trebuie îndreptate spre sprijinirea mediului de afaceri, dar fără neglijarea domeniul sănătății, care este responsabil de sănătatea publică. Totodată, necesitățile acoperite din bugetul public trebuie examinate în raport cu posibilitățile bugetului public.



„O să vorbesc despre măsurile care au fost aprobate deja în Parlament, una din ele fiind subvenționarea dobânzilor la contractarea creditelor. Argumente pe care ni le-au adus reprezentanții Guvernului, ministerului, care a prezentat acest proiect de lege, au trezit multe întrebări, dezbateri, multe propuneri. Vorbesc de platforma în care am participat eu la discuții, pe platforma fracțiunii noastre, doar că am zis că în situația de astăzi este o posibilitate de a acorda un sprijin prin acoperirea acelor dobânzi la aceste credite, cel puțin pentru un anumit număr de agenți economici. Cunosc acele argumente în care se spune că nu toți agenții economici au capabilitatea de a angaja un credit reieșind din situația actuala și în afară de aceasta, există și dorința poate sau nedorința unor agenți economici în situația actuala ca să se împrumute de la bănci...”, a declarat Ludmila Guzun.



O altă măsură la care a făcut referire deputata PDM și care a trezit multe reacții negative ține de rambursarea TVA pentru agenții economici. Aceasta a precizat că măsura respectivă nu va viza toți agenții economici. Însă, până la urmă acest sprijin vizează 16 mii de agenți economici. Totodată, în viziunea sa, cel mai afectat sector de pe urma pandemiei este HoReCa, iar, urmare a măsurilor adoptate, începând cu 1 mai, TVA pentru acest sector a fost redus de la 20 la 15%: „Este vorba despre o măsură stimulatoare”.



Ludmila Guzun a menționat că există măsuri de susținere a mediului de afaceri despre care se discută mai puțin. De exemplu, faptul că 50% din taxa aeroportuară de nouă euro, vor ajunge în bugetul public: „Este o sumă estimată la 71 de milioane de lei care va fi direcționată în Fondul de susținere a populației, din care sunt sprijinite păturile defavorizate”.



„Mă întorc la acea întrebare – este suficient sau este puțin? Este puțin. Or, în mare parte măsurile respective sunt de stimulare a activității economice. Cunosc foarte bine că specialiștii de la Ministerul Economiei deja sunt pe final de elaborare a unui alt pachet de măsuri, cu care vor veni către Guvern, ulterior, sper eu, către Parlament, pentru a suplini pachetul de sprijin pentru mediul de afaceri”, a notat deputata.