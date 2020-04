Mai multe persoane de rang înalt în stat, dar și actuali și foști politicieni, din R. Moldova, au venit cu mesaje dedicate Zilei Drapelului de Stat. Unii au menționat că omagierea tricolorului este o dovadă de respect, unii l-au asociat cu protestele din 2015, alții au scris despre încărcătura istorică a drapelului de stat și au îndemnat la unitate. În continuare puteți citi mesajele făcute publice de politicienii noștri pe rețelele de socializare și îndemnurile pe care le-au făcut pentru cetățeni în această zi semnificativă.

Igor Dodon, președintele R. Moldova: „Stimați concetățeni! Cu trei decenii în urmă, pînă la proclamarea statului independent Republica Moldova, în semn de statornicire a identității noastre ca popor și neam și de statuare a suveranității țării, a fost consfințit unul dintre simbolurile naționale supreme – Drapelul de Stat. De atunci, în fiecare an, la 27 aprilie, celebrăm acest însemn definitoriu în istoria republicii. De asemenea, în ziua dată, îi cinstim pe toți fruntașii neamului care au configurat stindardul poporului, creîndu-i matricea tricoloră și asimilînd-o într-un cadru heraldic unic. Generații onorează drapelul, arborîndu-l la cele mai importante manifestări și în momentele de profundă semnificație spirituală. Or, anume la asemenea ocazii, moldoveanul este mîndru de obîrșia sa și arată destoinicia națiunii sale întregii lumi. Celebrînd Ziua Drapelului de Stat, îndeplinim datoria seculară: de a ne ține împreună, de a cinsti valorile supreme pentru care au luptat predecesorii noștri și de a păstra independența și suveranitatea statului integru Republica Moldova”.

„Pe 27 aprilie 1990 deputații primului Parlament au desemnat Tricolorul în calitate de drapel oficial al țării. Din 2010, pe 27 aprilie marcăm Ziua Drapelului de Stat. Țara avea și are nevoie de simboluri care o definesc și unesc societatea. Azi, cu toții, indiferent de etnie și preferință politică ne identificăm cu Tricolorul. Întâlnim Tricolorul la intrarea în școli și universități, întreprinderi și instituții publice. Vedem Tricolorul la meciuri pe umerii suporterilor și înțelegem că nu suntem singuri. Suntem mulți. Cu mândrie urmărim cum se ridică Tricolorul atunci când ai noștri reușesc la competiții sportive sau la olimpiadele de științe. Cu Tricolorul retrăim, plângem și ne bucurăm împreună. Când revenim acasă, în Moldova, primul lucru care-l vedem la hotarul țării este Tricolorul. Tricolorul și-a făcut misiunea. Ne-a oferit oportunitatea să ne unim și să devenim cu toții un popor. Acum e rândul nostru să ne facem datoria. Să depășim disensiunile neimportante și să ne unim în jurul Tricolorului pentru a construi viitorul Republicii Moldova. Ne doresc nouă, celor uniți de Tricolor, cât mai multe motive să ne mândrim cu Republica Moldova. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani, Tricolor!”

Zinaida Greceanîi, președintele Parlamentului: „Pe 27 aprilie se împlinesc trei decenii de la adoptarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova - simbolul major al suveranităţii şi independenţei țării noastre. În această zi, Drapelul național este arborat în mod solemn și omagiat în toată țara. Nu este o simplă ceremonie, ci dovadă a respectului nostru pentru Drapel și, totodată, pentru istoria, cultura și tradițiile noastre, factorul principal de menținere a păcii și înțelegerii interetnice. Drapelul Republicii Moldova este arborat și peste hotarele țării – la ambasade, la cetățenii simpli din diasporă și ori de câte ori compatrioții noștri ating rezultate remarcabile în domeniile culturii, educației, sportului. Doresc tuturor ca sentimentul de mândrie pe care îl trăim în asemenea clipe să fie purtat în inimă mereu și pretutindeni, la fel ca și dragostea față de Patrie. Trăiască Drapelul de Stat al Republicii Moldova! Trăiască Republica Moldova!”

„Toți și toate sunt trecătoare, dar sunt lucruri definitorii pentru țară și neam. Sunt lucruri sfinte pe care le luăm cu noi oriunde nu am fi și orice nu am face. Trăim vremuri grele, este important să le trăim cu demnitate. Vă îndemn să ne unim sub tricolor și de această dată! Luni, sărbătorim Ziua Drapelului, să punem câte un tricolor la vedere. Republica Moldova este puternică. Republica Moldova este a noastră”.





Octavian Țîcu, președinte PUN: „Tricolorul – expresia firească a esenței noastre românești. Drapelul tricolor trece ca un fir roșu prin toată istoria românilor de la est de Prut, devenind un simbol în ambele epoci ale renașterii noastre naționale, cea din 1917 – 1918 și cea din 1989 – 1991:

- Sfatul Țării a adoptat tricolorul românesc ca drapel al primului parlament basarabean;

- Între 2 decembrie 1917 și 27 martie 1918, Republica Democratică Moldovenească a avut tricolorul românesc cu cap de bour drept drapel de stat.

- La 20 mai 1989 Frontul Popular din Moldova adopta Rezoluția Congresului I de constituire a FPM „Cu privire la însemnele naționale”, care enunța: „Culorile naționale ale moldovenilor au fost până la 1940, albastrul, galbenul, roșul, cu excepția perioadelor când o parte sau alta a teritoriului țării își pierdea independența și intra în componența altor state”.

- La 13 ianuarie și 24 ianuarie 1990 au avut loc ședințele Comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, în cadrul cărora au fost ascultate comunicările celor trei grupuri de lucru în domeniul cercetării simbolicii. Participanții la discuție „au împărtășit părerea unanimă a grupurilor de lucru că întoarcerea tricolorului, simbolicii lui într-o perioadă de renovare revoluționară a societății noastre vine din perpetuitatea conștiinței, spiritualității neamului nostru și acceptarea, recunoașterea lui nu ar fi decât un act de echitate istoric”.

- Sesiunea a Sovietului Suprem al RSSM din 27 aprilie 1990 a legiferat oficial Drapelul tricolor cu stema amplasată în centrul fâșiei galbene. Pe 23 aprilie 2010, Parlamentul R. Moldova a declarat această dată drept „Ziua Drapelului de Stat”. Felicit pe această cale cetățenii R. Moldova și românii de pretutindeni cu această sărbătoare istorică!”

„Drapelul de Stat este simbolul unității noastre, simbol al curajului și libertății, al valorilor la care ținem, al iubirii de țară, istorie și limbă. Sunt mândru să văd sportivii noștri care îl poartă cu mândrie la competiții, militarii care i se închină cu respect sau pur și simplu cei care îl arborează pe casele lor, ca să le vegheze trecutul și viitorul. Să ne iubim țara. La mulți ani de Ziua Drapelului de Stat!”

Andrei Năstase, președinte Platforma DA: „Ziua drapelului de stat mă duce cu amintirea la protestele noastre prin care tricolorul a căpătat pe lângă încărcătura istorică și simbolismul luptei pentru eliberarea statului capturat de cercuri politice obscure, mafiotizate. Tricolorul nostru întotdeauna a consemnat ideea națională și vă îndemn, dragi prieteni, să-l cinstim și să-l arborăm de-asupra nădejdilor noastre. Cu el am izbândit și vom izbândi, iar nedreptatea cruntă va pieri la umbra lui. Fiți solidari, fiți uniți, trăiască tricolorul!”.

„În evoluția fiecărui neam, drapelul constituie martorul tăcut al victoriilor, dar și al înfrângerilor pe care istoria i le-a hărăzit. Pentru noi cei din Republica Moldova tricolorul, repus în drepturi acum 30 de ani la 27 aprilie 1990, a fost și este, din păcate, mai mult martorul pătimirilor noastre. În urmă cu zece ani, în calitate de prim-ministru, am inițiat instituirea zilei drapelului de stat, nu doar pentru a avea o nouă sărbătoare, ci ca un gest de recunoaștere și omagiu adus celor care înaintea noastră îl purtaseră în suflet și lăzi acoperite de praful istoriei, iar foarte mulți îl sfințiseră prin propria lor jertfă. Am văzut în instituirea zilei drapelului de stat o formă de exprimare a identității noastre istorice, dar și a speranțelor de reîntoarcere în spațiul valoric european. Dacă este ceva ce noi cetățenii Republicii Moldova trebuie să ne recuperăm, la fel cum după zeci de ani ne-am recuperat tricolorul, acest lucru este speranța. Vă invit pe toți ca mâine, 27 aprilie să arborăm la balcon, în curte sau oriunde este vizibil, tricolorul”.

Amintim că, astăzi, Republica Moldova marchează Ziua drapelului de stat şi a stemei de stat, simbolurile oficiale ale suveranităţii şi independenţei statale. Ziua drapelului de stat a fost instituită de Parlamentul de la Chişinău la 23 aprilie 2010. Tricolorul a fost desemnat oficial drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de către deputaţii primului Parlament, fiind arborat în aceeaşi zi pe clădirea forului legislativ. Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.