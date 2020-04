Partidul Democrat (PDM), la ora actuală, este cel care îl va întări sau îl va slăbi pe Igor Dodon. De această opinie este liderul Partidului Unităţii Naţionale (PUN), Octavian Ţîcu, care a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova, că votând alături de Partidul Socialiştilor (PSRM) democraţii se compromit ca partid.

„Dacă PDM vrea într-atât de mult să se profileze ca partid de factură europeană şi în interesul Republicii Moldova, trebuie să înţeleagă că de acţiunea PDM va depinde felul în care va acţiona Igor Dodon. Marea responsabilitate a întăririi lui Igor Dodon aparţine componentelor proeuropene ale guvernării. Atât PAS-ul, cât şi PPDA l-au întărit. PDM, la ora actuală, este cel care îl va întări sau îl va slăbi pe Igor Dodon. La ora actuală eu nu văd componenta democrată ca parte a guvernării, îl văd pe Chicu şi pe Dodon care călăreşte PDM şi îl foloseşte în toate ipostazele care are nevoie”, a spus Octavian Ţîcu.

„În toată această perioadă am preferat să riscăm câteodată şi am făcut coaliţie cu partidele de centru-dreapta, nu noi am distrus alianţele, partidele de dreapta, din păcate, au fost acelea care nu au rezistat la guvernare. Noi am luat o decizie ca să liniştim spiritele în Republica Moldova, ca să asigurăm această stabilitate şi să contribuim la aceea ca PDM să menţină vectorul european, ideea europeană şi multe lucruri care acum se fac, se restabilesc vor fi vizibile puţin mai târziu. Noi (n.r. PDM) am făcut multe lucruri bune pentru Moldova, nu sunt eu vinovat că PDM, cu excepţia ultimilor doi ani de zile, nu a avut posibilitatea să ia decizii de unul singur, au fost puşi mereu în situaţia să fim în coaliţie”, i-a replicat preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov.

Octavian Ţicu, liderul PUN, a opinat că intrând într-o coaliţie cu PSRM, democraţii se compromit prin susţinerea proiectelor în Parlament alături de socialişti. Totodată, Octavian Ţîcu a afirmat că o bună parte dintre democraţi s-ar putea ulterior alătura grupului Pro-Moldova.

„Dnle Diacov sunteţi un ataş la această guvernare care vă compromite, nu am văzut nicio iniţiativă, un lucru în cadrul guvernării care să vă avantajeze ca partid politic, din contra o face prietenul vostru Candu pe care l-aţi delegat în opoziţie să arate imaginea PDM. Atunci când o să vă compromiteţi definitiv Candu o să fie colacul de salvare, el o să vă atragă pe toţi şi Dvs. o să vă regăsiţi la Pro-Moldova. V-aţi copromis nu doar faţă de electorat şi ca un partid care v-aţi declarat pro-european, dar v-aţi compromis din punct de vedere constituţional pentru că aţi intrat în această schemă pe care Igor Dodon a întins-o”, a declarat Octavian Ţîcu.