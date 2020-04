56 de deputați din partea fracțiunilor PSRM și PDM, dar și deputatul neafiliat Alexandru Oleinic, au votat acordul de credit de 200 milioane de euro din partea Federației Ruse. Dezbaterea proiectului s-a desfășurat cu scandal, iar reprezentanții opoziției au acuzat guvernarea de obrăznicie. Ratificarea acordului a fost votată în două lecturi. După procedura de vot, opoziția a scandat „Rușine!”.

Potrivit documentului, împrumutul financiar din partea Federației Ruse va fi folosit pentru susținerea bugetului de stat al țării noastre. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru implementarea proiectelor investiționale. Potrivit prevederilor Acordului, suma de 200 mln. de euro va fi debursată pe parcursul anului 2020, în două tranșe, fiecare a câte 100 mln de euro. Prima tranșă va putea fi accesată nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Acordului.

Rata dobânzii pentru împrumutul oferit constituie 2% anual. Maturitatea împrumutului este de 11 ani, cu o perioadă de grație de aproximativ 1 an și cu posibilitatea de rambursare înainte de termen. Plata dobânzii va fi semianuală pentru fiecare tranșă.

În luarea sa de cuvânt, deputatul PAS Mihai Popșoi a declarat că „acest credit comportă multe pietre ascunse și comportă riscuri economice enorme”. Este mai scump, în comparație cu creditele de la UE sau FMI, „dar celor e la guvernare nu le pasă, pentru că acesta este răsplătit de cetățeni”. Deputatul a mai spus că e un credit electoral, în condițiile în care a doua tranșă vine în campania electorală, pe care „Igor Dodon o va face pe spatele cetățenilor”.

Liderul Grupului parlamentar Pro Moldova, Andrian Candu, a spus că fiecare articol din acest acord trezește semne de întrebare. Pe de o parte, se spune că banii sunt pentru suport bugetar, dar pe de altă parte, se menționează că la utilizarea împrumutului companiile rusești vor participa la proiecte.

„Noi, Grupul Pro Moldova, am căutat justificări și motive pentru a susține acordul de împrumut cu Federația Rusă. Am încercat să găsim scuze pentru dobânda de 2% și pentru felul în care a fost negociat documentul. Am vrut să-l susținem, pentru că suntem conștienți că Moldova este în criză, iar inacțiunile Guvernului Dodon ne-a adus în prag de catastrofă economică. Am vrut, dar nu putem”, a spus Andrian Candu.