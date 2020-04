Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, anunță că în urma discuțiilor cu reprezentanții Guvernului a primit asigurări că datoriile istorice pentru livrările de gaz nu vor putea fi incluse în acordul de credit din partea Federației Ruse. Totuși, anunță liderul PDM, fracțiunea democraților a venit cu un amendament suplimentar care ar presupune că ultimul cuvânt privind eventuala garantare a unor împrumuturi să-l aibă Parlamentul.

„Am pus întrebări în ședința Guvernului, în ședințele comisiilor, în ședințele fracțiunii cu ministerul Finanțelor, în ședința consiliului coaliției, am trimis scrisori către ministerul Finanțelor și ministerul Justiției, ca să avem aceste răspunsuri inclusiv în scris. Astăzi am ținut să auzim încă o dată, și noi, și cetățenii, și opoziția, de la tribuna Parlamentului, de la dl prim-ministru, dacă există sau nu vreun risc ca datoriile pentru livrările de gaz să fie incluse în acest acord. Am fost ferm asigurați că riscuri nu există. Chiar și așa, am cerut insistent ca în proiectul de lege de ratificare să includem ca Parlamentul să aibă ultimul cuvânt privind eventuala garantare a unor împrumuturi. În plus, am primit asigurări că eventuale litigii între cele 2 părți vor fi rezolvate prin arbitraj internațional”, a menționat Pavel Filip.