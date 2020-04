Prezentarea de către premierul Ion Chicu a proiectului privind Acordul de împrumut pe creditul rusesc, în plenul Parlamentului, nu s-a lăsat fără replici din partea deputaților.

Deputatul grupului parlamentar „Pro-Moldova” Andrian Candu i-a oferit un șir de întrebări prim-minstrului, la care acesta a ocolit răspunsurile fără a spune ceva exact, făcându-și între ei schimb de replici acide.

„Noi aici în Parlament și în baza experienței mele, aici în Parlamentul R. Moldova am ratificat foarte multe acorduri inclusiv de împrumut și este pentru prima dată când vedem un acord pentru un astfel de împrumut care prevede alte dispoziții legate de alte subiecte și mă refer la utilizarea împrumutului, pe de-o parte scopul împrumutului, în articolul 1 este, cum ați spus dvs. suportul bugetar, pe de altă parte utilizarea împrumutului, la următorul articol, vorbește despre companiile rusești care trebuie să participe la diferite achizții, apoi se vorbește despre consolidarea companiilor moldovenești care trebuie să împrumute de la băncile comerciale rusești. Vă rugăm frumos, poate noi nu știm, poate R. Moldova mai are astfel de acorduri de împrumut, poate Federația Rusă a mai semnat acorduri de acest gen cu altcineva și noi nu suntem primii, dați-ne exemple pentru că noi așa acorduri nu am mai văzut”, a menționat Candu.