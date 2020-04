Ex-ministrul de Externe Nicu Popescu vine cu o replică către deputatul Iurie Reniță. Se întâmplă după ce deputatul Reniță i-a adus mai multe reproșuri fostului ministru de Externe, care anterior a criticat încercarea lui Dodon și a socialiștilor de a se declara „echilibrați și pragmatici” în politica externă, în special acum, în momentul crizei epidemiologice.

Nicu Popescu a solicitat dreptul la replică, pe care i l-am oferit. Mai jos publicăm replica lui Nicu Popescu la învinuirile lui Iurie Reniță.

Detalii: Iurie Reniță îi amintește lui Nicu Popescu greșelile trecutului

„Recent am fost vizat într-un articol apărut pe portalul dumneavoastră în care citați unele remarci ale domnului deputat Iurie Reniță la adresa mea. Pentru că apreciez mult dinamismul, dedicația și profesionalismul Deschide.md, consider că este util să le ofer cititorilor Deschide.md, printre care mă număr și eu, câteva explicații legate de contextul remarcilor Domnului Reniță.

În perioada inițială a mandatului meu de Ministru de Externe am avut o conlucrare foarte bună cu Domnul Reniță. În niciuna dintre multiplele conversații pe care le-am avut cu domnia sa, dumnealui nu a formulat careva critici legate de politica externă. Drept dovadă a bunei relații existente între noi în acea perioadă este și faptul că pe 23 August 2019 am distribuit chiar împreună cu Domnul Reniță, alături de alți membri ai Guvernului și deputați, panglici negre în fața clădirii Guvernului în memoria tuturor victimelor regimurilor totalitare și autoritare. La acea etapă domnul Reniță era extrem de respectuos, însă tot în acea perioadă dumnealui a început să-mi solicite mai multe favoruri de ordin personal, dar a și încercat să influențeze politica de cadre de la Ministerul de Externe. Domnul Reniță a devenit brusc un critic înverșunat doar atunci când am refuzat explicit să dau curs mai multor solicitări ale sale de ordin personal pe care le-am considerat abuzive, lucru pe care, de altfel, i l-am și comunicat. Vreau să subliniez faptul că mai multe dintre acele solicitări ale dumnealui nu au fost făcute doar verbal, ci și în scris. De aceea țin să informez cititorii Deschide.md că criticile domnului Reniță sunt cauzate de aceste tentative eșuate de a obține anumite favoruri personale și nu țin de careva divergențe care țin de politica externă a Republicii Moldova”.

Amintim că, pe 17 aprilie, Nicu Popescu, ex-ministru de Externe al R. Moldova, declara că pretenția de „echilibru și pragmatism”, ale lui Dodon și PSRM, este aruncată direct la gunoi și că Președinția și Guvernul se aruncă cu trup și suflet în rolul de amplificatori ai propagandei ruso-chineze și devin vârf de lance al antieuropenismului în țara noastră.

Detalii: Nicu Popescu: Președinția și Guvernul, amplificatori ai propagandei ruso-chineze și vârf de lance al antieuropenismului

Ulterior, deputatul Iurie Reniță a scris pe pagina sa de Facebook că „observă cum este cu insistență resuscitat chipul "inocent" al "expertului european al războiului civil" din regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 1992”. Totodată, acesta i-a adus aminte lui Popescu despre faptul că, atunci când acesta se afla la ministerul de Externe, chiar el a fost cel, datorită căruia Dodon a ajuns la tribuna internațională a Adunării Generale a ONU, Ministrul Apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, a venit în R. Moldova să susțină forțele militare rusești de ocupație la aprobarea lui Popescu sau că tot el ar fi insistat ca lui Șoigu să-i fie permis survolul teritoriilor Poloniei și României, contrar interdicțiilor impuse de UE.