Primarul de Bălți, Renato Usatîi, afirmă că nu este uimit de faptul că Executivul nu a alocat niciun leu lucrătorilor medicali din „capitala de Nord” infectați cu COVID-19. Solicitat să comenteze decizia Guvernului, președintele „Partidului Nostru” a spus că va merge personal chiar astăzi la medicii, asistenții medicali și infirmierii din Bălți pentru a le oferi un supliment salarial din partea sa.

De menționat că, astăzi, Guvernul a decis alocarea a 6 milioane de lei pentru 375 de angajați din sistemul medical. Banii urmează să fie oferiți Ministerului Sănătății, Primăriei Chișinău, dar și altor 11 Consilii raionale. Printre acestea, însă, nu se numără și municipiul Bălți, acolo unde 15 lucrători medicali au fost infectați cu noul tip de coronavirus.

Detalii: Guvernul va da câte 16 mii lei medicilor infectați cu COVID-19, dar nu la toți

„Nu mă miră acest lucru. Din câte am aflat, statul deja datorează Spitalului Clinic din Bălți peste 850 milioane de lei. Instituția medicală duce lipsă de echipament, însă autoritățile municipale nu pot face multe lucruri, pentru că spitalul este subordonat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Dacă am fi noi fondatorii instituției, am fi dezbătut mai multe inițiative, inclusiv am fi examinat rectificări la bugetul municipiului. Totuși, azi voi merge să achit suplimentul la salariu pentru angajații Secției Boli Infecțioase din Spitalul Clinic din Bălți, așa cum am și promis anterior: câte $1000 – medicilor, $400 - asistenților medicali și $250 - infirmierilor”, a asigurat Usatîi.