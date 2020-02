Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, nu poate confirma și nici infirma dacă Nicolae Chirtoacă, a fost propus la funcția de ambasador al Republicii Moldova la Paris. Ciocoi invocă anumite cutume diplomatice care i-ar interzice să facă astfel de dezvăluiri.

„Atâta timp cât nu avem acceptul statelor la solicitarea agrementului pentru un candidat sau celălalt nu pot să vă spun nici da nici nu, aceasta este cutuma diplomatică. În calitatea mea de ministru nu vă pot confirma nimic în acest sens. Au fost solicitări la mai multe capitale. În momentul în care vom avea un răspuns Dvs. neapărat o să aflați”, a declarat Ciocoi astăzi în cadrul unei conferințe de presă.

Amintim că recent presa a scris că Igor Dodon și-l dorește pe Chirtoacă ambasador la Paris și că ar fi fost făcute deja demersurile de rigoare către partea franceză.

Presă a scris anterior că Nicolae Chirtoacă, fost Ambasador al R. Moldova în SUA în perioada anilor 2006 - 2009, a fost expulzat în anul 1983 anume din Franța, că fiind agent GRU, adică al serviciului de informaţii militare al URSS.

„Nicolae Chirtoacă a fost angajat al GRU. El a făcut parte din cei 47 de spioni sovietici expulzaţi de la Ambasada URSS din Franţa în 1983. Nicolae Chirtoacă a fost una dintre persoanele-cheie care au negociat cu Rusia acordul de încetare a focului pe Nistru în 1992”, scria în 2009 „Jurnal de Chişinău”.

Acum câțiva ani, Chirtoacă recunoștea public faptul că a lucrat în „serviciul de inteligență”. „Prostii. Eu am făcut public că am lucrat în serviciul de inteligență, cred că se vede acest lucru. Și eu le spun cretinilor aceștia agresivi: eu am primit acceptul Guvernului SUA de a fi numit în calitate de ambasador în termen de 2 săptămâni. Considerați că m-ar fi acceptat, dacă ar luat în calcul toată mizeria, tot idiotismul acestor diletanți, cu toate poveștile lor tâmpite cu care manipulează opinia publică?”, spunea Nicolae Chirtoacă pentru „ProTV”.



Nicolae Chirtoacă este cel care a fondat, în 2013, Partidul „Forța Poporului”, cedat apoi, în 2015, cu tot cu vicepreședintele acestuia, Alexandru Slusari, lui Andrei Năstase care l-a redenumit în Partidul Platforma Demnitate și Adevăr.



De profesie arhitect, Nicolae Chirtoacă are 67 de ani și s-a născut în oraşul Glodeni. În perioada anilor 1977 şi 1990, acesta şi-a făcut serviciul în diferite structuri ale forţelor armate ale URSS. În 1990 a fost director general al Departamentului de stat pe probleme militare, devenind mai apoi ministru al Apărării, după ce R. Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991. Între anii 1992 – 1994 a fost consilierul Preşedintelui R. Moldova pe probleme de securitate naţională. Apoi, în 1998-1999 a fost purtător de cuvânt al prim-ministrului Ion Sturza, iar în cel de-al doilea mandat al guvernării comuniste a fost Ambasador al R. Moldova în SUA.