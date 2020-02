Ex-premierul Maia Sandu se jură că nu are nicio atribuție la eliberarea lui Vlad Filat din pușcărie înainte de termen, iar o dovadă în acest sens este faptul că, prin intermediul instanței de judecată, i-a fost redus termenul de detenție celui supranumit raiderul nr. 1 în CSI, Veaceslav Platon.

Potrivit Maiai Sandu, președintele Igor Dodon a dat vina pe Guvernul său că ar fi contribuit la eliberarea înainte de termen a fostului lider al PLDM, lucru care nu corespunde adevărului.

„Spre deosebire de noi, Dodon discuta cu judecătorii și nu avea cum să nu fie informat despre asta. Noi nu am avut o relație bună cu judecătorii, dimpotrivă – am fost în război. Lor nu le-a plăcut reforma demarată de noi, prin care am vrut să identificăm magistrații care și-au dobândit ilegal averea. Deci, Igor Dodon a dat vina pe noi, chiar noi nu știam nimic despre asta (eliberarea lui Vlad Filat)”, a spus ieri-seara Maia Sandu, în cadrul unei întrevederi cu diaspora din Belgia.