Grigore Cobzac, candidatul independent la funcția de deputat în cadrul circumscripției Hîncești, anunță că a colectat semnăturile necesare pentru a fi înregistrat în cursa electorală. Totodată, politicianul i-a mulțumit reprezentanților Partidului Unității Naționale pentru decizia de a-l susține în aceste alegeri și a menționat că „ideea unui candidat comun proeuropean nu este compromisă definitiv”.

„Astăzi, 4 februarie, am depus la Comisia electorală de circumscripţie actele necesare pentru a fi înregistrat ca şi candidat independent în alegerile parlamentare din 15 martie 2020, în circumscripția uninominală Hînceşti, nr.38. Chiar dacă iniţial decizia de a candida a fost una sub formă de protest, acum sunt determinat să obţin acest mandat. Vă declar cu toată responsabilitatea că nu am agendă ascunsă. Rolul de marionetă nu este pentru mine şi în spatele meu nu stau sforari. Unicul obiectiv urmărit este să vă reprezint cu onoare şi demnitate în Parlamentul Republicii Moldova, aşa cum am mai făcut-o anterior. Sunt dintre hînceşteni şi pentru hînceşteni.

Pe această cale aduc mulţumiri Partidului Unităţii Naţionale pentru decizia de a mă susţine în acest scrutin. Consider că ideea unui candidat comun proeuropean nu este compromisă definitiv. În acest sens, sunt gata să depun efort împreună cu ceilalți candidaţi înscrişi în cursa electorală”, a scris el pe pagina sa de Facebook.