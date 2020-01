Președintele Igor Dodon și feciorul fostului președinte Vladimir Voronin, Oleg Voronin, sunt vizați în dosarul intentat Karinei Țurcan în Rusia pentru spionaj în favoarea Republicii Moldova. Țurcanu a declarat într-un interviu cu RBC.ru că cei doi sunt trecuți în dosar ca „persoane de contact”.

Țurcan le-a spus jurnaliștilor ruși că pe Igor Dodon îl cunoaște de la ședințele comisiei interguvernamentale moldo-ruse, însă alte relații cu el nu a avut.

„Am fost acuzată că am transmis informații serviciilor speciale moldovenești, Serviciului de Informații și Securitate al Moldovei. Mi se impută faptul că în 2004 am fost racolată de serviciile moldovenești și în 2015 am transmis careva informații, care potrivit anchetei, reprezentau secrete de stat. Nu am făcut nimic din acestea”, a spus Țurcan.