Igor Dodon este de părerea că unionismul este unicul subiect „care aruncă unele umbre” pe relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și România și alte probleme în dialog nu există. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței APCE, răspunzând la întrebarea europarlamentarului român, Viorel Badea, despre intențiile de a interzice toate mișcările și partidele unioniste din R.Moldova.

Dodon a vorbit despre sprijinul oferit de către România, dar a menționat că, în calitate de președinte, nu va permite ca cineva să „distrugă” statul.

„Referitor la frații noștri de peste Prut. Eu consider că noi la moment nu avem nicio problemă în dialogul între țările noastre. România este partenerul comercial nr.1, România este partenerul strategic al Republicii Moldova. În aprilie se împlinesc 10 ani de când am semnat acordul de parteneriat strategic între Republica Moldova și România. Am schimbat câteva cuvinte, neoficial, cu domnul președinte Iohannis. I-am propus niște acțiuni comune”, a spus el.

Igor Dodon a spus că autoritățile din Chișinău nu pot avea careva „recitențe” față de România, însă ar fi bine ca fiecare dintre „frați” să rămână stăpân la el acasă.

„România a ajutat Republica Moldova cu mai multe programe sociale, reparații de grădinițe, de școli, inclusiv în satul meu natal. Noi nu putem să avem față de România careva recitențe. Da, este un subiect important și discutabil – unionismul. Eu sunt președinte al Republicii Moldova. Considerați că un președinte al statului trebuie să fie de acord cu cei care vor să distrugă statul? Dați-mi exemplu de președinte al unui stat european, membru al Consiliului Europei, care spune că este de acord și susține mișcările care vor să distrugă statul. Înțeleg că sunt opinii diferite. Susținem diversitatea de opinii. Înțeleg opinia lor, stimez opinia lor. S-o stimeze și pe a noastră, a majorității care nu vrem ca statul Republicii Moldova să fie distrus. Este un singur subiect care mai aruncă unele umbre pe relațiile noastre bilaterale. În rest, frați, prieteni. Frați, frați, dar fiecare stăpân la el acasă”, a spus el.