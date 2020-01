Eurodeputatul lituanian Petras Auštrevičius, este de părerea că opoziția, ca să își asigure victoria la alegerile prezidențiale, ar trebui să aibă un singur candidat.

Totodată, Auštrevičius și-a exprimat dezamăgirea căderii guvernului Sandu, dar totuși, crede că în anul 2020, anul alegerilor prezidențiale, autoritățile trebuie să lupte în continuare cu corupția, să se delimiteze de persoane implicate in povești dubioase, lucruri pe care le-a început fosta guvernare.

„Îmi lipsesc acele momente sub guvernarea Sandu, cand părea că ambiția Moldovei este la apogeu și că acea ambiție punea Moldova pe un alt drum cu un alt destin. Moldova nu mai are parcă ambiția de atunci. Atunci autoritățile se luptau cu corupția, se delimitau de persoane implicate in povești dubioase. Asta este ceva ce trebuie continuat pentru ani de acum înainte. Societatea are nevoie de asta. Oamenii vor să se bucure de libertate, dar și să se bucure de oportunități. Moldova nu are petrol, nu are gaz, ca și țara mea, iar comparațiile care se fac între Moldova și Lituania au un sens. Am pornit din statutul de vagon sovietic. Și Moldova, și Lituania. Apoi, noi ne-am desprins rapid de trenul sovietic și ne-am atașat de cel european, care a luat-o rapid din loc. Sunt 30 de ani de atunci și acum suntem o altă țară”, susține Auštrevičius.