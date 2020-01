În publicația americană The Washington Times a apărut un editorial în care sunt atacați ambasadorul SUA la Chișinău, Dereck Hogan și fostul președinte al PD, fugarul Vladimir Plahotniuc. Autorul articolului este un jurnalist care a făcut cândva lobby pentru Victor Ianukovici și l-a și propus pe acesta, pe paginile unui ziar, la Premiul Nobel pentru Pace.

Vestea că oligarhului corupt moldovean și fostului șef al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc i s-a interzis intrarea în Statele Unite este cu siguranță un eveniment îmbucurător, scrie The Washington Times, într-un editorial sponsorizat. Mai mult, mesajul a fost trimis și altor oligarhi care fug de justiție, continua publicația. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat public săptămâna trecută că „În calitatea sa oficială, Plahotniuc a fost implicat în acte de corupție care au subminat statul de drept și au compromis sever independența instituțiilor democratice din Republica Moldova”.

Redăm traducerea aproape integrală a editorialului:

Se pare că Pompeo a fost nevoit să intervină personal pentru a corecta greșeala comisă de SUA. Este vorba despre greșelile ambasadorului Dereck Hogan. Întâi de toate, el colaborat strâns cu Plahotniuc, iar mai târziu, l-a ajutat pe oligarh să fugă din R. Moldova în SUA. Pe lângă aceasta, Washingtonul nu este mulțumit de Hogan pentru că acesta nu a ajutat suficient forțele pro-occidentale în RM și, ca urmare, guvernul premierului moldovean Maia Sandu a căzut după ce a pierdut votul de încredere în Parlament.

Acum, viitorul R. Moldova este din nou nesigur în urma prăbușirii coaliției dintre ACUM și PSRM, sprijinită de Washington și Bruxelles, dar și de Moscova. În septembrie 2019 la sfârșitul negocierilor pentru coaliție a fost anunțat că rezultatul este un exemplu rar când SUA, UE și Rusia au găsit în sfârșit o modalitate de a lucra împreună și au atins un obiectiv comun în beneficiul oamenilor din statul ce a făcut parte din Uniunea Sovietică, dar și pentru a detensiona relațiile dintre Est și Occident.

Chiar și după căderea prim-ministrului Maia Sandu, se arată în materialul The Washington Times, R. Moldova își menține în continuare calea spre un viitor mai bun, atâta timp cât Vladimir Plahotniuc rămâne departe de putere și nu are capacitatea de a influența reformele din R. Moldova, statul din care a fugit și care a suferit mult sub cârmuirea lui.

Plahotniuc, care rămâne un fugar internațional, a ocupat funcția de președinte al Partidului Democratic din 2010 și, în decursul a ultimelor 10 ani, ar fi jefuit cel mai sărac stat din Europa în folosul său.

Odată cu venirea unui nou guvern, dar și în contextul alegerilor prezidențiale programate pentru toamna acestui an, Plahotniuc, rămânând în libertate și încurajat de unii să influențeze politica moldovenească din străinătate, va încerca inversarea progresului prin care trece țara.

Fostul prim-ministru Sandu a rezumat într-un interviu pentru publicația Daily Beast opinia tuturor moldovenilor: „Oamenii vor ca Plahotniuc să plătească pentru abuzurile și crimele pe care le-a comis”, s-a conchis în publicația americană.

Autorul editorialului este Darren Spinck care face parte, potrivit Foreign Policy, din conducerea firmei Global Strategic Communications Group care este creator de content lobby publicate în ziare inclusiv The Washington Times. Darren Spinck a publicat articole în favoarea politicianului rus Dmitri Rogozin și a partidului de extremă dreaptă al acestuia „Rodina” încă în anii 2005.

Compania Global Strategic Communications Group se pare că are o dragoste deosebită pentru autocrați și oameni puternici, scrie Foreign Policy. În 2003, directorul general al companiei, a lucrat cu o firmă de avocatură și lobby care a semnat un contract cu un reprezentant al lui Viktor Ianukovici. Firma s-a angajat să facă lobby lui Viktor Ianukovici în cele mai înalte cercuri din SUA. Atunci firma s-a angajat chiar să aranjeze o întâlnire între premierul de atunci al Ucrainei, Victor Ianukovici, și președintele Bush.

O autoare a firmei a publicat în 2011 un articol în Kyiv Post cu titlul „Președintele Ucrainei merită să câștige Premiul Nobel pentru Pace”, unde este elogiat rolul lui Ianukovici în Ucraina post-revoluția portocalie.