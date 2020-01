Deputații PAS sunt nemulțumiți că subiectul privind reținerea tânărului Alexandru Rjavitin de separatiștii de la Tiraspol nu a fost inclus pe agenda Consiliului Suprem de Securitate. Aceștia susțin că Dodon „tranzacționează” cu liderii separatiști interesele Republicii Moldova, pentru ca la alegerile prezidențiale așa-zisele autorități să-i asigure un număr cât mai mare de votanți.

Deputatul spune că Dodon s-a umilit în fața lui Krasnoselski atunci când a negociat depășirea „blocajului” privind interzicerea automobilelor cu numere transnistrene în afara granițelor R. Moldova.

„Dacă e să te umilești, domnule președinte, în fața lui Krasnoselski oare n-o merită să o faci pentru o cauză cu adevărat nobilă, pentru ca cetățeanul Republicii Moldova să fie eliberat”, a mai afirmat Popșoi.

„La 16 ianuarie am avut o întrevedere cu reprezentanții OSCE unde am discutat despre Alexandru și despre fenomenul înrolării forțate în regiunea transnistreană a tinerilor. Am fost uimită să aflu că Misiunea OSCE în Republica Moldova nu deține, la moment, informații despre locul aflării lui Alexandru și că nu îi putem asigura nici asistență juridică, și nici asistență medicală, deoarece este nevoie de acreditare specială pentru aceasta pe teritoriul transnistrean. Accesul presei de la Chișinău este, la fel, interzis”, a declarat deputata PAS, Doina Gherman.