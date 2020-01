Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, regretă lipsa de comunicare cu Partidul Platforma DA în privința identificării unui candidat pentru alegerile parlamentare noi din circumscripția nr. 38 Hincești. Sandu susține că a aflat din presă că Platforma DA îl propune pe Mihail Druță, în timp ce PAS deja avea deja un candidat pe care să-l propună pentru înaintare.

„Noi am avut o discuție cu reprezentanții PPDA la începutul săptămânii precedente, unde am împărtășit ideea noastră, propunerea de candidat pe care am avut-o. Ei au promis că o să se gândească și o să vină cu un răspuns. Răspunsul nu a mai venit, iar vineri seara (n.r. 17 ianurie) am aflat din presă că dânșii îl propun pe domnul Mihai Druță, în raport cu care noi avem mare respect. În acest caz, candidatura domnului Druță nu ne-a fost anunțată, am aflat despre ea din presă, iar noi anunțasem deja alt candidat. Regretăm această lipsă de comunicare. Suntem deschiși să comunicăm în continuare, dar cred că lucrurile trebuie făcute transparent”, a declarat Maia Sandu în cadrul unei conferință de presă.