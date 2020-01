Încercarea primarului general al municpiului Chișinău, Ion Ceban, de a-și crea imagine pe seama Bucureștiului, a ajuns și în vizorul presei de peste Prut.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban (Partidul Socialist, pro-rus), aflat în plină campanie de imagine pe plan intern pentru a puncta în partid în fața președintelui Igor Dodon, a încercat să prezinte o vizită banală a unei delegații a primăriei București drept un mare succes diplomatic, scrie g4media.ro.

Pe fondul răcelii politice evidente dintre București și Chișinău cauzate de trântirea guvernului Maia Sandu și instalarea unui guvern pro-rus, Ceban a invitat la Chișinău o delegație a primăriei Capitalei României pentru a celebra ziua lui Mihai Eminescu. În paralel, Ceban o organizat o ședință în care Consiliului general al Primăriei Chișinău a votat un acord de colaborare adițional la Protocolul de Înfrățire încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului București la 4 noiembrie 1999 (când primarul Bucureștiului era Viorel Lis).

Ceban a încercat să prezinte pe contul de Facebook, pe propriul site și în presa apropiată de la Chișinău o mare victorie diplomatică, ”un moment istoric” și o dovadă a faptului că a spart izolarea politică din partea României. El a dat de înțeles că acordul e bătut în cuie, omițând însă constant să spună că acordul votat de consilierii din Chișinău nu are nicio valoare, cât timp nu este dublat de un vot în Consiliul General al Primăriei București.

Strategia de comunicare a lui Ceban a fost facilitată de declarațiile echivoce ale lui Aurelian Bădulescu, care a spus că „este o onoare să fim astăzi la Chişinău. Pentru noi această colaborare este una fundamentală, astfel încât instituţiile noastre să poată beneficia de experienţa celor două unităţi administrative, iar proiectele pe care intenţionăm să le realizăm împreună, să aibă obiectivul şi rezultatul scontat. Ne propune să facem cât mai mult, astfel ca cetăţenii municipiului Chişinău să fie mulţumiţi”, potrivit site-ului lui Ceban.

Or, un comunicat oficial al Primăriei București, semnat de Gabriela Firea, arată clar că instituția nu a girat acest acord: ”Respingem ferm speculatiile aparute in mass-media conform carora delegatia oficiala a Primariei Capitalei, condusa de viceprimarul general, Aurelian Badulescu, ar fi semnat un protocol de colaborare cu Primaria orasului Chisinau. Viceprimarul General NU a semnat un astfel de protocol si nici nu a avut mandat de la Primarul General, Gabriela Firea, sa semneze un protocol de colaborare sau sa reinnoiasca protocolul semnat in anul 1999, cand primar general al Bucurestiului era Viorel Lis”.

Mai mult, primarul Chișinăului a susținut că delegația consilierilor bucureșteni ar fi participat la o ședință comună cu consilierii moldoveni, ”Este o premieră pentru Chișinău organizarea acestei ședințe comune, care demonstrează buna colaborare și prietenie dintre cele două municipalități”.

Dar comunicatul Primăriei București îl contrazice dur: ”Primarul General, Gabriela Firea, a explicat ca exclude orice implicare politica a acestei delegatii, care a fost organizata exclusiv in scop cultural si anunta ca viceprimarul general, Aurelian Badulescu, nu semnat nici un document de colaborare intre capitala Romaniei si Chisinau, neavand un mandat in acest sens. Aceasta delegatie a avut strict atributii in domeniul cultural, vizita oficiala fiind prilejuita de ziua marelui poet national Mihai Eminescu, programul vizitei fiind intocmit de altfel in acest sens”.

În final, comunicatul Primăriei București menționează valorile europene și nord-atlantice, o referință clară față de atitudinea oficială a guvernului Orban și președintelui Iohannis, care au stopat orice asistență pentru Moldova până la revenirea pe cursul pro-european: ”Primarul General, Gabriela Firea, isi reafirma sustinerea pentru valorile Uniunii Europene si ale Aliantei Nord-Atlantice (NATO): „valori in care credem si pe care le promovam!”.

Context. Este a doua încercare a lui Ion Ceban de a ieși din izolarea politică impusă de România. În decembrie 2019, la doar o lună după ce a fost ales în funcție, primarul Chișinăului a venit la București într-o vizită oficială, dar nu a fost primit de primarul Bucureștiului. Deși Gabriela Firea nu a avut în program nici o vizită externă, Ceban a fost primit doar de viceprimarul Aurelian Bădulescu și primarii sectoarelor 1 și 6.

În plan intern, Ion Ceban este într-o campanie susținută de imagine atât în interiorul Partidului Socialiștilor (PSRM), cât și la nivel național. Potrivit unor surse politice, Ceban vizează preluarea conducerii de facto a partidului, controlat acum acum de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

De altfel, imediat după vizita consilierilor români la Chișinău, Ceban a zburat la Moscova. El a scris pe Facebook că ar fi discutat cu şeful Departamentului Relații Economice Externe a Moscovei despre înnoirea unui acord bilateral. De remarcat că Ceban nu a fost primit nici de primarul general al capitalei ruse.

