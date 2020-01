Analistul român, Cristian Hrițuc, susține că Maia Sandu este „ipocrită” atunci când declară cu nu poartă negocieri cu Partidul Unității Naționale (PUN), fiindcă formațiunea l-a atacat pe Andrei Năstase în timpul campaniei pentru alegerile locale. Potrivit lui Hrițuc, PUN-ul l-a sancționat pe Năstase pentru miniciunile promovate în campanie, iar Maia Sandu va avea de pierdut dacă nu va analiza cauzele reale ale eșecurilor sale.

Analistul atenționează că procentele PUN-ului în care Maia Sandu dă cu picorul ar putea fi hotărâtoare într-o luptă strânsă la alegerile prezidențiale.

Hrițuc adduce mai multe argumente care explică de ce în opinia lui Maia Sandu este ipocrită.

Analistul reiterează că tabăra unionist nu a putut înghiți alianța făcută de ACUM cu PSRM.

„Prea multă ipocrizie, prea multă falsitate. Poate Sandu are ceva de spus și despre candidatul Năstase, de ce inclusiv electoratul ACUM nu l-a votat în totalitate, de ce acesta a avut o cota sub partid, de ce nu a fost un vector care să tracteze formațiunea? Poate pentru că e departe de acea persoană „integră”? Poate că are prea multe pete? Poate pentru că conexiunile cu Țopii au însemnat vulnerabilități importante? Sau și pentru astea tot PUN e de vină?”, se întreabă analistul de la București.