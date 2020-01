Liderul PAS Maia Sandu a declarat că între ea şi Andrei Năstase există discuţii şi divergenţe, date de punctele de vedere diferite, dar este pregătită să renunţe la animozităţi pentru a lupta împotriva lui Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în platoul emisiunii Punctul pe Azi de la postul TVR Moldova.

Liderul PAS a menţionat că în această perioadă, după ce Guvernul pe care l-a condus a picat şi blocul ACUM a pierdut Primăria Chişinăului, există supărări de ambele părţi.

„Trebuie să ne clarificăm cu aceste supărări. Să mergem fiecare să ne clarificăm cu alegătorii noştri, pentru că de acolo trebuie să pornească procesele de restructurare, apoi să ne întoarcem şi să ne amintim care este obiectivul comun”, a spus Maia Sandu, care a mai precizat că, pentru a face mai bună viaţa cetăţenilor, Republica Moldova trebuie eliberată de Igor Dodon.



Maia Sandu a menţionat că, în ce priveşte un eventual candidat comun la prezidenţiale, a avut o singură discuţie cu cei de la Platforma DA.



„Ei au expus ideea unui candidat apartinic, iar noi suntem deschişi să dicutăm, dar vrem să înţelegem mai mult la ce se referă”, a spus liderul PAS.



Potrivit liderului PAS, colaborarea dintre PAS şi PPDA a fost destul de complicată, pentru că trebuiau aleşi candidaţi comuni şi fiecare credea că este cel mai indicat să reprezinte blocul ACUM.



„În anumite raioane am avut un scor mai bun, în alte raioane am avut un scor mai puţin bun, după care a venit votul în Consiliile Raionale şi acolo nu totul s-a întâmplat foarte bine”, a spus Maia Sandu, care a spus că este important ca sipărările să fie depăşite pentru obiectivul comun.



Liderul PAS a precizat că va renunţa la candidatura la prezidenţiale, în cazul în care un candidat care să reprezinte forţele politice democratice are şanse mai mari să îl învingă la urne pe Igor Dodon.